Schmierereien: Z-Symbole in Aschaffenburg und Marktheidenfeld

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hat ein Unbekannter den Rollladen eines Kiosks in der Aschaffenburger Innenstadt mit einem Z-Symbol beschmiert. Das Propagandazeichen gilt als Symbol der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg. Auch in Marktheidenfeld im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart gab es Schmierereien mit Z-Symbolen. Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet.

Geschlossenen Kiosk in Aschaffenburg heimgesucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich die Tat in der Lindenallee in Aschaffenburg zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt war der Laden geschlossen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen dreistelligen Bereich liegen.

Fahrzeuge in Marktheidenfeld beschmiert

In Marktheidenfeld hat ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch auf zwei Fahrzeugen großflächig Z-Symbole mit blauer Lackfarbe aufgebracht. Der Polizei zufolge hatte eines der Fahrzeuge - ein weißer Transporter - eine ukrainische Zulassung. Die Taten sollen sich zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 5.30 Uhr im Geschwister-Scholl-Ring ereignet haben.

Laut Polizei entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Fahrzeugbesitzer haben die blaue Farbe bereits mit Nagellackentferner fast rückstandslos beseitigen können, heißt es.

Die Polizei geht von einem Wiederholungstäter aus: Bereits in der Nacht auf den 11. April wurden mit blauer Farbe Schriftzüge am Wohnhaus der Geschädigten angebracht.

Verwendung des Propagandazeichens ist verboten

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Anfangsverdachts einer Straftat nach Paragraph 140 des Strafgesetzbuches, da die Verwendung des Z-Symbols grundsätzlich dazu geeignet sei, den Angriffskrieg in der Ukraine zu billigen.

Zum Artikel: Rund 140 Verfahren wegen Befürwortung russischen Angriffskriegs

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hatte im März gesagt, dass gegen die öffentliche Verwendung des Z-Symbols in Bayern konsequent vorgegangen werde.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten beziehungsweise zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten.