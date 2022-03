Schmierereien in Coburg: Mit Hakenkreuz gegen den Ukraine-Krieg

In Coburg haben Unbekannte am Wochenende ein Hakenkreuz und Parolen gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf die Einfahrt eines Einkaufsmarktes gesprüht und ein Lieferfahrzeug auf dem Gelände beschädigt. Wie ein Polizeisprecher dem BR mitteilte, seien die Schmierereien in kyrillischen Buchstaben verfasst und hätten den Inhalt, dass sich "die russischen Truppen aus der Ukraine verziehen sollen".

Supermarkt bietet russische und ukrainische Produkte an

Allerdings sei der Inhalt für die Polizei nicht komplett verständlich oder lesbar. Laut Polizeiangaben sei der Betreiber des Supermarkts selbst Russe, der in seinem Einkaufsmarkt neben russischen auch ukrainische Produkte verkauft. Der Inhaber habe sich demnach aber nicht öffentlich zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geäußert. Am frühen Samstagmorgen sollen die Täter ein Fahrzeug beschmiert und die Reifen zerstochen haben.

Politische Schmierereien in Coburg: Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.

Seit Beginn des Angriffskriegs verzeichnen Behörden bundesweit Anfeindungen gegen russischsprachige Menschen in Deutschland. Das zeigen Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz. Demnach rechnen mehrere Innenministerien in Deutschland mir weiteren Straftaten.