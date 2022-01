Schmetterlingsinventur: 64 neue Arten in Bayern

Um die Zukunft einiger Schmetterlingsarten steht es schlecht: Insektenforscher haben Daten zum Artenbestand der Schmetterlinge in Bayern veröffentlicht. Zwar wurden verschollen geglaubten Arten wiederentdeckt, doch insgesamt ist die Zahl rückläufig.

3.307 Schmetterlingsarten in Bayern

Im Jahr 2016 haben Forscher in Zusammenarbeit mit der Zoologischen Staatssammlung in München zum ersten Mal versucht, systematisch alle Schmetterlingsarten in Bayern zu erfassen, jetzt ist der zweite Bericht erschienen. In Bayern wurden 3.307 verschiedene Schmetterlingsarten gefunden, 64 wurden in den vergangenen fünf Jahren neu entdeckt.

Zum Beispiel Aporaerema cincetelloides, der Korsische Palpenfalter. Bisher glaubte man, das schwarz-weiße Tierchen von der halben Größe einer 1 Cent-Münze käme nur auf Korsika vor. Über DNA-Untersuchungen haben die Forscher nun herausgefunden, dass der Falter auch ein Bayer ist und vermutlich schon immer war, nur wurde er stets mit einer sehr ähnlichen Art verwechselt.

Mehr Arten - aber Lebensraum schwindet

Mehr Arten klingt zunächst mal gut. Andreas Segerer von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen in Bayern hat die Arteninventur gemeinsam mit Alfred Haslberger von der Münchner Entomologischen Gesellschaft durchgeführt und publiziert. Gemeinsam mit vielen Kollegen haben sie nicht nur neue Arten gefunden, sondern auch 111 Schmetterlingsarten wiederentdeckt, die schon als ausgestorben galten. Trotzdem sorgt sich Segerer um die Artenvielfalt in Bayern.

Denn Artenvielfalt gibt es in Bayern bei Schmetterlingen nur noch in ausgesprochenen Schutzgebieten oder Sonderzonen, wie etwa Truppenübungsplätzen oder abgelegenen Alpentälern. Im ganzen großen Rest des Freistaats schwindet der Artenreichtum weiter. Grund: Den Schmetterlingen wird Lebensraum genommen durch Zersiedelung, einförmige Landschaften, und die intensive Landwirtschaft.

Dem Ökosystem droht der Kollaps

Selbst Schutzgebiete helfen manchmal nur begrenzt, so Segerer – Beispiel Apollofalter: Der prächtige schwarz-weiße Falter mit den roten Punkten ist strengstens geschützt. In Bayern kommt er, so Segerer, nur noch an zwei Stellen vor. Und die Populationen drohen zu schrumpfen – weil durch die Verwehung von Pestiziden und Düngern aus der Landwirtschaft die Schutzgebiete beeinträchtigt werden. Für den Apollofalter gibt es ein Artenhilfsprogramm, das auch funktioniere, so Segerer – aber so ein Programm bräuchte es für viele andere Arten auch.

Segerer mahnt größere Anstrengungen zum Schutz der Insekten an. Allmählich, so der Schmetterlingsforscher, hat das Artensterben weltweit ein Ausmaß erreicht, das den Kollaps ganzer Ökosysteme nach sich ziehen könnte: "Wenn die Natur nicht mehr funktioniert, von der wir alle abhängig sind, dann haben wir ein Problem. Es muss nicht gleich im Aussterben der Menschheit enden, aber ganz sicher schlägt sich dann eine solche Katastrophe im persönlichen Wohlstand und im gesellschaftlichen Zusammenhalt nieder“, warnt Segerer.

Schmetterlinge seien eine Art Indikator für das Wohlergehen vieler Tierarten, wenn es ihnen schlecht geht, leide die ganze Natur.