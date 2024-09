Der "Russische Bär" an seinem Lieblingsessen, dem Wasserdost.

07.09.2024, 07:37 Uhr Audiobeitrag

Seltener Schmetterling "Russischer Bär" im Chiemgau gesichtet

Gutes Zeichen für den Artenschutz: In Aschau in den Chiemgauer Alpen ist der "Russische Bär" erstmals von Förstern erfasst worden. Was die seltene Schmetterlingsart ausmacht.