Schmerzpatient zu Cannabis-Plänen: "Geht nicht weit genug"

Günter Weiglein aus Würzburg konsumiert seit 2007 Marihuana, um seine chronischen Schmerzen nach einem schweren Motorradunfall zu lindern. Die Schulmedizin konnte ihm laut eigenen Angaben nicht helfen. Den Gesetzesplan über eine beschränkte Zulassung von Cannabis, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, hält der Schmerzpatient für unzureichend. "Das geht nicht weit genug", sagt er gegenüber BR24.

Schmerzpatient: 25 Gramm Cannabis seien "zu wenig"

Die Bundesregierung sieht in ihrem Gesetzesplan vor, dass der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen in Deutschland künftig straffrei sein sollen. "25 Gramm sind für mich persönlich zu wenig. Das würde mir nicht ausreichen", sagt Weiglein. Jeden Monat holt er 90 Gramm Marihuana aus der Apotheke. Dass der Anbau von drei Cannabis-Pflanzen bald erlaubt sein könnte, freut Weiglein hingegen: "Mit drei Pflanzen könnte ich mich schon selbst versorgen. Für mich wäre das mal ein Anfang." Außerdem würde er damit die Beitragszahler seiner Krankenkasse entlasten, betont er. Erst seit 2017 übernimmt seine Krankenkasse die Kosten von 1.700 Euro monatlich.

Gesetzesplan kommt für den Würzburger "zu spät"

Zuvor konnte sich Weiglein das medizinische Marihuana nicht leisten. "Ich war genötigt, mich selbst zu versorgen", sagt der Schmerzpatient heute. 2016 war er mit 45 Marihuana-Pflanzen zuhause erwischt worden. Eine Nachbarin hatte der Polizei einen Tipp gegeben. Die Erlaubnis, Cannabis zu erwerben und zu konsumieren hatte er, die Erlaubnis, die Droge selbst zuhause anzubauen nicht. Das Würzburger Amtsgericht hatte ihn daraufhin wegen vorsätzlichen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe auf Bewährung in Höhe von 300 Euro verurteilt. "Für mich kommt das Ganze jetzt zu spät", sagt Weiglein. Bei einer früheren Gesetzesänderung, hätte sich Weiglein etwa Gerichtskosten sparen können. Trotzdem freue sich der Würzburger über jeden Schritt, der in Richtung Legalisierung gehe.

Für eine gute Idee hält der Würzburger Schmerzpatient die sogenannten Cannabis-Clubs, die in dem Gesetzesplan vorgesehen sind. Das sind nicht-gewinnorientierte Vereinigungen, die Cannabis ausschließlich für den Eigenbedarf anbauen. "Wenn dieses Projekt startet, würde ich natürlich sofort nach Möglichkeiten suchen, mich zu beteiligen", so Weiglein.

Beschränkte Zulassung von Cannabis geplant

In Deutschland sollen der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen künftig straffrei sein. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellten dazu in Berlin ein angepasstes Eckpunktepapier vor. Es handelt sich um überarbeitete Pläne der Ampel-Koalition zur Legalisierung. Noch im April soll ein erster konkreter Gesetzentwurf zur Regelung von Besitz, Eigenanbau und Cannabis-Clubs vorgelegt werden. Dieser muss nach Abstimmung in der Regierung und Kabinettsbeschluss später noch durch den Bundestag und eventuell auch durch den Bundesrat.