Schmerzensgeld für Biss vom eigenen Hund

Das Urteil im Berufungsverfahren um einen Biss nach einer Hunderauferei in Landshut ist nun bekannt: Demnach steht der Klägerin, die vom eigenen Hund gebissen wurde, Schmerzensgeld und Schadensersatz vom anderen Hundehalter zu. Der muss jetzt 2.500 Euro Schmerzensgeld und gute 1.000 Euro Schadensersatz an die Klägerin zahlen - plus Zinsen. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) München.

Wenn zwei Hunde raufen, sind zwei Halter dafür verantwortlich

Von dort heißt es: "Wenn zwei Hunde miteinander raufen, wird grundsätzlich eine Haftung des anderen, beklagten Hundehalters auch dann bejaht, wenn die Klägerin durch ihren eigenen Hund gebissen und dadurch verletzt wurde." Heißt: Wenn zwei Hunde raufen und ein Halter dabei verletzt wird, tragen beide Hundehalter Schuld daran. Der Senat geht allerdings von einem Mitverschuldensanteil der Klägerin in Höhe von 75 Prozent aus.

Zum Verkündungstermin am Oberlandesgericht München am Mittwoch erschien keine der beiden Parteien. Klägerin und Beklagter erfuhren - ebenso wie die Öffentlichkeit - schriftlich, wie das Gericht entschieden hat.

Hunderangelei in Landshut

Auslöser der Kontroverse waren zwei unangeleinte Hunde, die an der Isar in Landshut ins Raufen gekommen waren. Die Halterin eines Hundes - und spätere Klägerin - war dabei verletzt worden. Sie verlangte Schadensersatz und Schmerzensgeld vom anderen Halter. Dessen Hund sollte die Frau beim Versuch gebissen haben, die beiden Tiere auseinanderzubringen.

Zeugen sagten jedoch aus, dass die Frau vom eigenen Hund gebissen worden sei, dessen Maul sogar blutverschmiert gewesen sei. Somit wurde die Klage vom Landgericht Landshut abgewiesen. Gegen diese Entscheidung der Erstinstanz hatte die Klägerin Einspruch eingelegt.