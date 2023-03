Schmerzen wegen Energydrinks: Großeinsatz bei Kinderdisco

Großeinsatz für Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend im unterfränkischen Bad Neustadt: Einige Kinder und Jugendliche, die eine "Teenie-Disco" besuchten, hatten plötzlich über Halsschmerzen und Atembeschwerden geklagt. Deshalb mussten alle 57 Besucher im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren medizinisch untersucht werden. Zwei hatten eine Vorerkrankung und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die restlichen Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben.

Energydrinks als Auslöser

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Besucher selbst mitgebrachte Energiedrinks getrunken hatten. Deshalb seien wahrscheinlich die gesundheitlichen Probleme aufgetreten. Der Polizei zufolge liegen aber bisher keine Hinweise vor, dass der Veranstalter sich strafbar gemacht hat.

Gegen 18.30 war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Der Rettungsdienst war mit Notärzten schnell vor Ort und untersuchte die Betroffenen. Feuerwehr und Polizei trafen ebenfalls schnell ein.

In Sachen Luftverunreinigung ergaben Messungen der Feuerwehr keinerlei Auffälligkeiten. Die Polizei Bad Neustadt konnte einen ersten Verdacht, anwesende Jugendliche hätten etwas in die Getränke getan, schnell ausräumen. Für die minderjährigen Gäste standen lediglich nicht-alkoholische Getränke zur Verfügung.

Kinder empfindlicher bei Koffein

Die untersuchten Energydrinks enthielten Koffein. Nach einer Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) liegt die Grenze, bis zu der Koffein gesundheitlich unbedenklich ist, für gesunde Erwachsene bei einer Tagesdosis von 400 mg. Das entspricht in etwa fünf Tassen Espresso - oder dem Koffeingehalt von fünf Energy-Drink-Dosen mit je 250 ml. Kinder und Jugendliche hingegen sollten nach dieser Bewertung maximal drei mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen. Das heißt: Bei einem Körpergewicht von 50 Kilogramm beispielsweise sind zwei Dosen am Tag für einen Jugendlichen schon zu viel.

Koffein habe bei Kindern und Jugendlichen eine andere Wirkung als bei Erwachsenen, betont Nikolaus Haas, Chefarzt der Abteilung Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin am LMU Klinikum in München: "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Man kann nicht sagen, zwei Tassen Kaffee haben auf einen Erwachsenen dieselbe Wirkung wie eine Tasse Kaffee auf ein Kind, das halb so schwer ist. Der kindliche Körper reagiert auf viele Dinge anders als der erwachsene Körper. Deswegen sind Kinder besonders empfindlich oder anfällig."

Laut Haas seien aber die Folgen von zu viel Koffein ähnlich wie bei Erwachsenen: Kurzfristig könne Koffein zu Symptomen wie Ängstlichkeit und auf längere Sicht zu Herz-Kreislauf-Problemen führen.