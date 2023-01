Schluss mit Lebensmittelverschwendung: Die "Teilerei" Erlangen

Das Obst und Gemüse, das in der "Teilerei" in Erlangen verkauft wird, stammt aus Lebensmittelspenden. Geschäftsführerin Johanna Wiglinghoff leitet gemeinsam ihrem Kollegen Jakob Rößner den alternative Laden. Sie wünschen sich, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. In den Regalen liegen Brot vom Vortrag, Krapfen und Croissants. Hier finden diese Lebensmittel doch noch Abnehmer.

Der Salat hat ein paar welke Blätter, aber das Innere ist total in Ordnung, sagt Johanna Wiglinghoff. "In den Supermärkten sind solche Lebensmittel nicht mehr verkaufsfähig, hier bei uns sind die Sachen gefragt." Johanna Wiglinghoff und die anderen Helfer sammeln regelmäßig die Lebensmittelspenden direkt bei den Produzenten ein, die die Ware nicht mehr verkaufen können. "Wir holen beim Handel ab, aber auch bei Produzenten und Bäuerinnen, die Überschüsse haben. Manchmal bringen uns auch Privatleute Obst. Die haben dann an ihrem privaten Apfelbaum zu viele Früchte und spenden sie uns, bevor sie sie wegwerfen müssen."

Jeder und jede kann hier einkaufen, egal ob reich oder arm

Die Kunden warten schon, dass der Laden in der Erlanger Altstadt öffnet. Vier Mal in der Woche ist das Geschäft in der Schiffstraße geöffnet. Einkaufen kann hier jeder. Viele Studenten kommen, aber auch Familien und Ältere. Es gilt das Prinzip einer solidarischen Kasse. Die Kunden zahlen so viel, wie sie können oder für angemessen halten. Student Sebastian Tröster kauft hier regelmäßig ein. "Das finde ich auch sozialgerecht. Ich kann ein bisschen mehr zahlen. Andere können ein bisschen weniger zahlen. Grundsätzlich spricht mich das an. Hier entscheide ich selbst, wie viel ich für meinen Einkauf zahle."

Kasse auf Vertrauensbasis: Alle zahlen, so viel sie wollen

Für Student Sebastian Tröster ist die "Teilerei" immer die erste Anlaufstelle, wenn er einkaufen geht. Nur was er hier nicht bekommt, besorgt er dann noch im Supermarkt. Heute hat er etwas Gebäck, Bananen, Äpfel gefunden. Er entscheidet sich dafür, etwas mehr als fünf Euro zu zahlen. Wie viel die Kunden in die Kasse werfen, kontrollieren die Organisatoren nicht. Johanna Wiglinghoff appelliert allerdings dazu, fair zu sein. "Wir vertrauen darauf, dass die Menschen unser Konzept unterstützen und wertschätzen, und so auch dafür sorgen, dass die "Teilerei" nächsten Monat noch existieren kann und wir mit den Geldern Personalkosten und laufende Betriebskosten bezahlen können."

Ehrenamtliche und Bio-Landwirt unterstützen "Teilerei"

Sechs Mitarbeiter packen in der "Teilerei" an, klappern Händler und Landwirte ab. Mehr als 30 Ehrenamtliche unterstützen sie. Bio-Landwirt Tristan Billmann betreibt einen Gemüsestand auf dem Erlanger Markt. Er spendet der "Teilerei" regelmäßig Gemüse, das er nicht mehr verkaufen kann. "Also, ich habe heute Grünkohl, Wirsing, Lauch und dann einiges an Wurzelfrüchten, Pastinaken, Karotten. Das Konzept find ich einfach gut, wichtig und stimmig. Meiner Meinung nach ist es schon eine Möglichkeit, gegen Lebensmittelverschwendung etwas zu tun."

Gerettete Lebensmittel aus dem Automaten

Die Erlanger Lebensmittelretter bestücken seit neuestem auch einen Automaten mit Produkten wie etwa Brotchips und Kompott. Der Automat steht am Stadteilzentrum in Bruck und wird auch von anderen Initiativen befüllt. Es ist ein Versuch, rund um die Uhr Lebensmittel anzubieten, die sonst im Müll landen.