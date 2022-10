Schluss mit kalter Dusche! Lindauer Sportler fordern Alternative

Kalt Duschen soll gesund sein. Doch nach einem anstrengenden Fußballspiel oder Training wollen die Sportler warm duschen. Keine Chance bei den Sportvereinen in Lindau: Deren Wasser bleibt auch im Winter kalt. Das hatte die Stadt beschlossen, denn sie will bis zu 20 Prozent ihres Energiebedarfs reduzieren.

Statt kalter Duschen Hallentemperatur senken

Im Sommer seien kalte Duschen in Ordnung gewesen, in der kalten Jahreszeit aber "hochunangenehm", so Dominik Moll, Vorsitzender des TSV Lindau. Moll kritisiert, dass die Vereine bei den Entscheidungen der Stadt keinerlei Mitspracherecht hatten. Um Energie einzusparen, habe er unter anderem angeboten, die Hallentemperatur von 19 auf 17 Grad zu senken. Die Wassertemperatur der Duschen sollte dafür unangetastet bleiben.

Wasser hat im Winter nur noch acht Grad

Auch die Fußballer der Spielvereinigung Lindau wollen nicht mehr länger kalt duschen. Laut Vorstand Marian Dlugosch hat das Wasser in der Leitungen in den Wintermonaten nur noch knapp acht Grad: "Dann ist das aus meiner Sicht kein Spaß." Deshalb hatten die SpVgg Lindau vorgeschlagen, die Duschzeiten mit warmem Wasser zu verkürzen. Aktuell fahren vor allem die jungen Leute nach Spiel oder Training lieber verschwitzt nachhause und duschen dort, so Dlugosch. Damit verschiebe sich das Grundproblem aber nur ins Private.

Eltern wollen Kinder nicht mehr zum Sport schicken

Inzwischen hätten auch erste Eltern angekündigt, dass sie ihre Kinder nicht schicken werden, wenn sie anschließend nicht duschen können, sondern abends mit dem Fahrrad nassgeschwitzt in der Kälte nach Hause radeln müssen, erzählt Dlugosch. "Einige Eltern sagen, dass es vorprogrammiert ist, dass es eine Dauer-Erkältung gibt den ganzen Winter über (...)."

Stadt Lindau will Durchlauferhitzer installieren

Den Unmut der Sportler ist inzwischen auch bei der Stadt Lindau angekommen. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Claudia Alfons (parteilos) prüft das Hochbauamt derzeit weitere Energie-Einsparpotenziale und sucht nach Lösungen für das Duschproblem. Wo es möglich sei, werde gegebenenfalls ein elektrischer Durchlauferhitzer für warmes Wasser installiert, verspricht Alfons.