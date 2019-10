Schluss mit Essensverschwendung: Restefest in Sonthofener Lokal

Übrig bleiben kann im Bistro von Daniel Masaku immer etwas. Mal nehmen die Gäste das Tagesgericht nicht so an wie geplant und essen bei schlechtem Wetter lieber eine heiße Suppe als ein Nudelgericht. Oder zu einer Feier kamen weniger Gäste als angemeldet. Dann steht Daniel Masaku vor den Essensresten. Doch weggeworfen wird bei ihm nichts.

Restefest - übrig gebliebenes Essen wird frisch angerichtet

Was übrig aber noch einwandfrei ist, bietet Daniel Masaku deshalb als sogenanntes Restefest an. Das heißt, das Essen wird frisch angerichtet, die Gäste bekommen es deutlich günstiger. Auf der Karte gibt es einen Hinweis aufs Restefest, was gerade im Angebot ist, müssen die Gäste beim Kellner nachfragen. Etwa Kartoffelsalat, panierte Schnitzel oder Tagliatelle vom Vortag.

Wird zu viel weggeschmissen in der Gastronomie?

Als der junge Sonthofener sein Bistro vor sechs Jahren eröffnete, kam er auf die Idee, die Reste sinnvoll zu verwerten. Der gelernte Bäcker weiß, wie viel normalerweise in der Gastronomie und Lebensmittelbetrieben weggeschmissen wird. Eine ziemliche Verschwendung, findet er. Mit dem Resteessen kann er verhindern, dass Essen weggeschmissen wird.

Wirtschaftlich gesehen ein Nullsummenspiel

Verschenken will er es an seine Kunden aber auch nicht. Wirtschaftlich betrachtet, so sagt er, ist das Restefest ein Nullsummenspiel für die Betriebskasse. Doch Essbares wird bei ihm einfach nicht weggeschmissen. Daniel Masaku würde sich freuen, wenn andere Betriebe auf den Zug mit aufspringen würden.