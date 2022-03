Schluss mit Artenvielfalt und Umweltschutz auf dem Acker?

Können wir unsere Wohnungen im kommenden Winter wie gewohnt heizen? Was wird aus Industriezweigen, wie der Stahlherstellung, die viel Energie brauchen? Seit der russischen Invasion der Ukraine ist die Versorgungssicherheit in Deutschland wieder ein enorm wichtiges Thema. Umweltverbänden zufolge wird das Thema aber auch von bestimmten Interessensvertretern missbraucht.

Umweltverbände warnen vor Agrarlobby

Aus Sicht von NGOs wie dem Münchner Umweltinstitut wird der Krieg in der Ukraine dazu instrumentalisiert, um in der Deutschen Bevölkerung Ängste vor Versorgungsengpässen zu schüren. Verena Feicht vom Umweltinstitut wirft etwa dem Deutschen Bauernverband vor, dass so die Agrarwende verhindert werden solle.

Bauernverband fordert Neubewertung

Der Deutsche Bauernverband hat indes bereits gefordert, dass die Auswirkungen des "Green Deal" und der "Farm-to-Fork-Strategie" auf die europäische Landwirtschaft auf den Prüfstand gestellt werden müssten. Diese würden bedeuten, dass Landwirte in Zukunft etwa weniger Dünger und weniger Spritzmittel einsetzen dürfen. Dadurch, so der Bauernverband, würden die Erträge zurückgehen. Der "Green Deal" und die "Farm-to-Fork-Strategie" sollen die Landwirtschaft in der Europäischen Union nachhaltiger und klimafreundlicher werden lassen.

Unerwartete Einigkeit mit Biobauern

Besonders wird kritisiert, dass die deutschen Landwirte in Zukunft vier Prozent ihrer Flächen brachliegen lassen müssen. An diesem Punkt erhält der Bauernverband auch Zustimmung von Biobauern. Josef Schmid von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Bayern hält die Flächenstilllegungen ebenfalls nicht für sinnvoll. Davon abgesehen kann er die Forderungen des Bauernverbandes nicht unterstützen.

EU offen für Überprüfung

EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hat offenbar signalisiert, dass er dafür offen sei, Europas "Green Deal" und die "Farm-to-Fork-Strategie" zu überprüfen. Als Grund nannte der Pole, dass die Ernährungssicherheit Europas nicht gefährdet werden dürfe. Der Grüne Europa-Abgeordnete Martin Häusling warnt dagegen davor, die Landwirtschaft auch in Zukunft von mineralischem Stickstoff abhängig zu machen. Dieser werde oft unter enormem energetischen Aufwand in Russland und Belarus hergestellt.

Özdemir will am Kurs festhalten

Geht es nach dem Deutschen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, dann wird die EU die Pläne für eine nachhaltigere Landwirtschaft nicht abändern. Wer jetzt fordere, erste Schritte der europäischen Agrarpolitik hin zur Förderung einer klima- und umweltschonenden Landwirtschaft zurückzudrehen, der sei auf dem Holzweg.

Kein Versorgungsengpass in Deutschland

Aktuell droht in Deutschland bei Getreide kein Versorgungsengpass. Im vergangenen Jahr hat Deutschland mehr Getreide exportiert als importiert. Bei Weizen beträgt der Selbstversorgungsgrad sogar 120 Prozent. Und bei Getreide insgesamt gilt, dass fast 60 Prozent der Ernte in den Futtertrögen von Tieren landen. Dazu werden zwölf Prozent des Getreides energetisch verwertet, etwa in Biogasanlagen.

Not droht in anderen Ländern

Global betrachtet ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Länder in Nordafrika etwa haben in der Vergangenheit viel Getreide aus der Ukraine importiert. Fällt auf Grund des Krieges die Ernte dort heuer zumindest in großen Teilen aus – was aktuell als sehr wahrscheinlich gilt – so stehen diese Länder vor dem Problem, das Getreide ersetzen zu müssen. Gelingt dies nicht, drohen dort Versorgungsengpässe und Hungersnöte.