14.02.2019, 11:21 Uhr

Schlüsselzuweisungen für Unterfranken steigen auch 2019

Gemeinden und Landkreise in Unterfranken erhalten dieses Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 507 Millionen Euro. Das ist ein Plus von rund 17,6 Millionen Euro gegenüber 2018. Das teilt das Finanzministerium in München heute mit.