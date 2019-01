Schlüsselübergabe für das Kulturzentrum Deutscher aus Russland

Bis das Kulturzentrum Deutscher aus Russland am endgültigen Standort fertiggestellt ist, sollen die derzeitigen angemieteten Räume in zentraler Lage in Nürnberg als Übergangslösung dienen. Das Kulturzentrum wird von den Deutschen aus Russland selbst betrieben und soll mit wechselnden Ausstellungen und Vorträgen Einblicke in die Geschichte und Kultur der Volksgruppe bieten.

Neues kulturelles Zentrum für Deutsche aus Russland

Ministerpräsident Söder betonte bei der Schlüsselübergabe, dass uns die Deutschen aus Russland mit ihrer einzigartigen Kultur bereicherten. "Ihr Schicksal ist ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Geschichte, das nicht in Vergessenheit geraten darf", so Söder. Mit dem Kulturzentrum solle ein zentraler Ort der Begegnung und Verständigung ermöglicht werden, so der Ministerpräsident weiter. Die Sozialministerin bezeichnete das Zentrum als "neue zentrale Anlaufstelle für ihre kulturelle Arbeit".

Vorgespräche zur inhaltlichen Ausrichtung

In seiner Regierungserklärung am 18. April 2018 hatte der Ministerpräsident angekündigt, ein Kulturzentrum für die Deutschen aus Russland in Nürnberg zu errichten. Am 3. Juli wurde das Vorhaben vom bayerischen Kabinett beschlossen. Im Juli 2018 hat sich Ministerin Schreyer in einer nicht öffentlichen Gesprächsrunde mit Vertretern der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LmDR), auch aus Jugendorganisationen, sowie Bürgerinnen und Bürgern mit russlanddeutschen Wurzeln getroffen. Dabei ging es um die Wünsche und Anregungen für die künftige Ausrichtung der Einrichtung.

Kooperation mit anderen Einrichtungen

Im Vorfeld des Treffens hatte die Nürnberger Stadtratsfraktion der SPD betont, dass solch ein neues Kulturzentrum nicht in Konkurrenz zu bereits bestehenden Institutionen für Russlanddeutsche oder Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion stehen dürfe. Bayerns Sozialministerin hatte in diesem Zusammenhang von einem zusätzlichen Angebot gesprochen: "Wir werden Kooperationen bilden", so Kerstin Schreyer.