Schlüsselfeld: Geldautomat erneut Ziel unbekannter Täter

In einer Filiale der Sparkasse in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist ein Geldautomat in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anderer Geldautomat im Oktober gesprengt

Bereits im Oktober war in einer Raiffeisenbankfiliale in derselben Kleinstadt ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Sie hatten einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet und Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro verursacht. Die Polizei fahndete damals erfolglos nach drei vermummten Personen in einem dunklen Audi.

Schlüsselfelder-Sparkasse-Geldautomat: Schon 2018 geknackt

Im Juli 2018 war die aktuell betroffene Sparkassenfiliale in Schlüsselfeld schon einmal zum Ziel von Geldautomatenknackern geworden. Damals hatten zwei vermummte Täter den Automaten aufgesprengt. Laut Polizei erbeuteten sie dabei kein Geld. Sie entkamen in einem dunklen Audi.