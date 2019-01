vor 20 Minuten

Schlüsseldienst tritt Tür ein und fordert dreistelligen Betrag

Ein 68-jähriger Mann hat sich am Samstag in der Danzigstraße in Schweinfurt ausgesperrt und wollte deshalb einen Schlüsseldienst in Anspruch nehmen. Dann erlebte er eine unangenehme Überraschung.