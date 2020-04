17.04.2020, 13:00 Uhr

Schlüssel verloren: Mann bleibt in Gullyschacht stecken

Kurioser Einsatz in Landshut: Auf dem Bahnhofsvorplatz war ein Mann in einem Gullyschacht stecken geblieben. Ihm war zuvor ein Schlüssel in den Schacht gefallen, den er herausholen wollte. Feuerwehr und Bundespolizei mussten ihn befreien.