Schlüssel der Stadt Dallas für Dirk Nowitzki

Im Rahmen der Partie Dallas Mavericks – Brooklyn Nets in der Nacht auf Donnerstag erhält der 40-Jährige von Bürgermeister Mike Rawlings den Schlüssel zur Stadt.

"Wenn man mich fragt, gibt es nicht genug Preise und Auszeichnungen, um Dirks Verdienste über zwei Jahrzehnte zu würdigen. Ich weiß nicht genau, was der Schlüssel wirklich bedeutet und was er öffnet. Aber wenn ihn einer verdient, dann er." Rick Carlisle, Trainer der Dallas Mavericks

21. Saison bei den Dallas Mavericks

Nowitzki steht aktuell in seiner 21. Saison bei den Dallas Mavericks unter Vertrag. Er führte die Franchise 2011 zum bislang einzigen Meistertitel und gilt als bester Europäer in der Geschichte der NBA. In der laufenden Spielzeit ist Nowitzki noch nicht zum Einsatz gekommen. Nach einer Fuß-OP im April ist der Würzburger weiterhin nicht einsatzfähig.