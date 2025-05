Schlossherr gesucht: Besichtigungstermin auf Schloss Mainberg

Hoher Sanierungsbedarf am Schloss

Der Haken: Ein potenzieller Investor müsste zunächst viel Geld in die Hand nehmen, denn neben dem Kaufpreis müsste eine große Summe in die Sanierung fließen: Die Holzkonstruktionen des Skelettbaus und die Deckenbalken müssten genauso wie die gesamte Dachdeckung erneuert werden. Hinzu kommt der Austausch der Infrastruktur mit Heizung, Elektronik und Wärmedämmung.

Bislang seien durch den bayerischen Entschädigungsfond nur Notmaßnahmen finanziert worden, die keine dauerhafte Lösung darstellten, betont Staib. Ein Ausbau wäre zudem kompliziert, da Anforderungen von Denkmalschutz, Brandschutz und Baurecht unter einen Hut gebracht werden müssen. Auf welche Summen sich eine Sanierung tatsächlich belaufen würde, wisse man einfach nicht, so Hans-Christof Haas vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Zu viele Faktoren würden eine Rolle spielen.

Investor gefunden? Bürgermeister zeigt sich vorsichtig optimistisch

Trotzdem zeigten sich nach dem Besuch einige Gäste sehr interessiert an dem Anwesen. Unter anderem bekundete Hansjürgen Overstolz, ehemaliger CEO der Bosch-Gruppe in Russland, dass er sich vorstellen könnte, anteilig in die Immobilie zu investieren und beispielsweise einen Teil als Wohn- und Arbeitsraum umzugestalten.

Auch Bürgermeister Rottmann bestätigte, dass danach mehrere Interessenten das Gespräch mit ihm gesucht hätten. Gleichzeitig betonte er aber, dass noch nichts entschieden sei. Schon mehrfach hätte es Interessenten gegeben und danach hätten sich die Pläne doch zerschlagen.

Schloss Mainberg: 600 Jahre bewegte Geschichte

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Schloss Mainberg laut dem Förderverein des Schlosses im Jahr 1245. Seither wechselte es mehrfach den Eigentümer, war zunächst in gräflichem, dann in industriellem Besitz. Besonders hervorgetan hat sich dabei der Industrielle Wilhelm Sattler, der das Schloss 1822 renovierte.

Schließlich ging das Schloss in den Besitz von Willy Sachs über, dessen Sohn Gunter Sachs dort geboren wurde. Sein Vater verkaufte das Schloss an den Fabrikanten Wilhelm Heger, der wegen Betrugs verurteilt wurde – das Schlossinventar wurde versteigert. Seit 2005 ist Renate Ludwig Eigentümerin des Anwesens.