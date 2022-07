Schlossbergschule Landsberg: Moderne oder Denkmalschutz?

Über dem Karolinenwehr thront die Schlossbergschule, die "Krone von Landsberg am Lech". Die soll sich jetzt wandeln. Im vergangenen Jahr hat die Stadtspitze Pläne für einen Anbau im Norden vorgestellt, zum Ärger des Stadtheimatpflegers Stefan Paulus: "Es werden Blickachsen zerstört, etwa hinauf zur Heilig-Kreuz-Kirche", sagte er dem BR. Der Neubau würde sich in das weithin sichtbare Stadtbild "massiv hineinschieben".

Oberbürgermeisterin will Licht auf dem Pausenhof

Ein Anbau an der Nordseite des 1905 errichteten Schulgebäudes sei aber die beste Alternative für die Kinder, die hier ab dem Jahr 2025 in die Schule gehen sollen, hält Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl dagegen: "Wenn Sie an Ihr Einfamilienhaus denken, würden Sie vermutlich eine Freifläche auch nicht im Norden platzieren, sondern im Süden." Für den Pausenhof soll der jetzt an der Südseite befindliche, später errichtete Flachbau weichen. Man wolle den Kindern ermöglichen, "dass sie im Süden spielen können, dass sie hier Licht und Sonne haben".

Archäologische Funde aus der Bronzezeit werden erwartet

Dass der neue Anbau nicht wieder an der Südseite entstehen soll, kritisiert auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege - aus einem weiteren Grund: "Bei einer Verwirklichung des Siegerentwurfs (…) ist zu vermuten, dass in allen Bereichen umfangreiche archäologische Funde (…) zu Tage treten. Besonders im nördlichen Teil des Schlossbergs erwarten wir eine sehr hohe Dichte", teilte das Landesamt dem BR auf Anfrage mit.

Bereits für drei Millionen Euro Aufträge vergeben

Die Grabungen würden demnach mindestens eineinhalb Jahre dauern und über eine Million Euro kosten. Überreste bis zurück in die Bronzezeit sollen hier schlummern. Doch kann man jetzt nochmal alles umplanen? Oberbürgermeisterin Baumgartl hat die Kosten im Blick: "Wir haben bereits drei Millionen Euro an Aufträgen erteilt", sagt sie. Eine Umplanung würde zusätzliche Kosten verursachen. Auch der Zeitplan für den Einzug der Schule in drei Jahren wäre wohl nicht zu halten. Aktuell ist der Baubeginn für August 2023 geplant.

Gegner wollen Bürgerbegehren initiieren

Die im Haushalt eingeplanten 18 Millionen Euro für das Projekt werden ohnehin bei weitem nicht zu halten sein. Heimatpfleger Stefan Paulus hofft trotzdem, dass der Stadtratsbeschluss für einen Anbau im Norden noch kippt. Einer Stadt wie Landsberg "steht es gut an, vorsichtig mit seinem kulturellen Erbe umzugehen" und eine "Alternative zu wählen, die diese Denkmäler nicht in dieser Form letztendlich zerstören würde". Dafür wollen er und seine Mitstreiter beim historischen Verein und in der Rathaus-Opposition jetzt ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen.