Schloßberg-Quicky: Hindernisparcours statt Skipiste

Reifen schubsen, eine Wasserrutsche raufklettern oder über Strohballen springen - beim "Schloßberg-Quicky" in Wurmannsquick war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Über 100 Kinder und Jugendliche stellten sich am Wochenende dem 2,4 Kilometer langen Hindernisparcours - unter ihnen auch einige Erwachsene.

Skilift wird im Sommer zum Hindernisparcours

Entstanden ist die Idee während der Corona-Hochphase, als die Skisaison erst abrupt abgebrochen wurde und anschließend vollkommen ausfallen musste. "Für die Kids war es wahnsinnig schlimm", sagt Maximilian Ginghuber, Organisator des Schloßberg-Quickies. "Sie wollten einfach wieder raus in die Natur. Und für uns war es natürlich genauso schlimm, weil wir keine Möglichkeit hatten, als Verein etwas zu bieten."

Deshalb schlossen sich alle Rottaler Skiclubs zusammen und planten in zahlreichen, virtuellen Treffen eine Alternative zum Skifahren. "Wir haben dieses Event geplant, dass wir etwas im Sommer bieten können und dass die Kinder wieder Spaß an der Bewegung haben, sich dreckig machen dürfen", erklärt Ginghuber. Bereits 2021 gingen beim ersten Schloßberg-Quicky gut 150 Teilnehmer an den Start.