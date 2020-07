Schlossberg Flossenbürg wird "Nationales Geotop"

Der Schlossberg von Flossenbürg wird am Dienstagabend als "Nationales Geotop" in Deutschland ausgezeichnet. Die Auszeichnung vergibt die Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologie. 150 Geotope in Deutschland dürfen diesen Titel bereits tragen, in Bayern sind es 22 sehenswerte Naturobjekte diesen Ranges.

Berg ist vergleichbar mit Zuckerhut

Seit Oktober darf auch der Flossenbürger Schlossberg den Titel tragen, am Abend bekommt die Gemeinde die entsprechende Urkunde ausgehändigt. Der Schlossberg von Flossenbürg gilt als "Zwiebelberg", geologisch vergleichbar mit dem Zuckerhut von Rio de Janeiro. Es handelt sich um einen Granitdom auf dessen Spitze Reste einer Burg weit über die Landschaft ragen, die das Wahrzeichen des Naturparks "Nördlicher Oberpfälzer Wald" sind.

Durch den Granitabbau in mehreren Steinbrüchen über Jahrhunderte hinweg schälen sich die verschiedenen Schichten des Gesteins regelrecht auf am Fuße der Burg. Entstanden sind diese Granit-Schichten durch erstarrtes Magma in der Tiefe des Bodens. Durch die Abtragung des Bodens über Jahrhunderte hinweg entspannt sich der Granit wie ein Tennisball, der vorher zusammen gedrückt war, so schildert es Andreas Peterek vom Geopark Bayern-Böhmen.

Flossenbürger Granit - ein Markenzeichen

Der Granitdom bietet mit seinen Magerrasen und offenen Felsen auch viel Platz für Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Noch heute wird in fünf Steinbrüchen in Flossenbürg Granit abgebaut. Der Flossenbürger Granit ist ein Markenzeichen und wird international besonders gerne für Fassaden oder auch Denkmäler und Kunstwerke verwendet. Auch in der U-Bahn in München ist Flossenbürger Granit verbaut.

Der Flossenbürger Schlossberg ist das zweite "Nationale Geotop" in der Oberpfalz neben dem Basaltkegel Parkstein, der ebenfalls im Landkreis Neustadt an der Waldnaab liegt. In Niederbayern stehen der Bayerische Pfahl (Landkreis Regen), die Weltenburger Enge (Landkreis Kelheim) oder auch der Silberberg in Bodenmais (Landkreis Regen) auf der Liste der "Nationalen Geotope".