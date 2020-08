Schloss Schnarchenreuth bei Hof soll zur Kulturbühne werden

Viele Burgen und Schlösser in Bayern sind seit vielen Jahren unbewohnt und verfallen. Weil der Unterhalt zu teuer ist, werden die alten Gemäuer von den Eigentümern aufgegeben. Hans-Norbert Diehl hat einen anderen Plan: Er hat nahe der Gemeinde Berg im Landkreis Hof die alte Burg Schnarchenreuth gekauft. Der Künstler will dem alten Anwesen wieder neues Leben einhauchen. Um die Corona-Pandemie zu überbrücken, will der Diehl das Schloss zu einem Kultur-Treff ausbauen.

Künstler kaufte das Schloss in Schnarchenreuth bereits vor vielen Jahren

Bereits vor 16 Jahren hat der Künstler das heruntergekommene Schloss in Schnarchenreuth gekauft. Das Bauwerk geht auf eine europaweit einzigartige Turmhügelburg aus dem elften Jahrhundert zurück, die noch heute im Hauptgebäude der Anlage steckt.

Berg im Landkreis Hof: Theater und Konzerte im Schloss

Eines Tages soll in Schnarchenreuth Theater gespielt werden und Konzerte stattfinden. Bis es soweit ist, haben Diehl und seine Partnerin Barbara Liebing noch alle Hände voll zu tun. Vor sechs Wochen startete der 65-Jährige, der lieber Jonny genannt werden möchte, sein ehrgeiziges Projekt.

Künstler Diehl hat bereits Erfahrung mit Burgen

Der Künstler, der auch schon einen eigenen Zirkus besessen hatte, weiß, auf was er sich einlässt. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten schon einige verfallene Schlösser und Burgen gekauft und sie zu Kulturzentren umgebaut. In den 1970er Jahren bezog er seine erste Burg im ostwestfälischen Stockhausen.

Burg Schnarchenreuth: Kosten bleiben ein Geheimnis

Seine Burgen hat er dann jeweils einem gemeinnützigen Verein überschrieben. Was er für die alten Gemäuer bezahlt hat, das bleibt Johnnys Geheimnis. Auch über die Kosten für die Burg Schnarchenreuth hüllt sich der Künstler in Schweigen. Johnny selbst sieht sich als Teil des Gesamtkunstwerks, das er auf seiner aktuellen Burg in Oberfranken erschaffen will.

Diehl baute bereits die "Halunkenburg" in Hof zur Kleinkunstbühne auf

Als Kunstfigur ist Johnny auch den Menschen im nahe gelegenen Hof schon seit vielen Jahren bekannt. Im Zentrum der Saalestadt hat der gebürtige Dortmunder vor Jahren schon ein historisches Bürgerhaus gekauft und zur "Halunkenburg" umgebaut, eine unabhängige Kleinkunstbühne.

Kleinkunst auf Burg Schnarchenreuth

Wie lange es dauern wird, bis es Kleinkunst auf Burg Schnarchenreuth geben wird – das kann Johnny nicht sagen. Er übt aber schon mal, denn wenn es soweit ist, will auch er auftreten und sein Publikum mit Artistik und Musik begeistern.