Schloss Oberschwappach: Barockgarten goes digital

Zwei Wissenschaftlerinnen im Dienste des Denkmalschutzes: Mit Hilfe modernster Lasertechnologie erstellen Mona Hess und Maria Chizhova ein digitales Abbild des Terrassengartens von Schloss Oberschwappach im Landkreis Haßberge. Während eine der beiden vor allem die Steinmetz-Arbeiten aus allen Blickwinkeln fotografiert, nimmt die andere von ihnen 3D-Scanns auf. Der Scanner erfasst pro Sekunde 360.000 Punkte im Gelände und liefert zusammen mit den Fotos am Ende millimetergenaue Daten.

Digitale Denkmaltechnologie

Mona Hess ist Lehrstuhlinhaberin für Digitale Denkmaltechnologien an der Uni Bamberg. Es ist das bundesweit erste Institut dieser Art. Aber es ist im Begriff, die klassische Denkmalpflege zu revolutionieren. Mit Hilfe dieser jungen Wissenschaft sollen in Zukunft bautechnische Daten nicht nur schneller, sondern auch wesentlich präziser erfasst werden können als mit herkömmlichen Methoden. Die 3D-Scanner ermöglichen neben klassischen Grafiken und Fotos frei bewegliche Ansichten. All das wird in Zukunft weniger "Vor-Ort-Termine" erforderlich machen. Sind die Daten einmal erhoben, lassen sie sich jederzeit am Bildschirm abrufen.

Dokumentation wichtig für Restauration

Eine wichtige Vorarbeit etwa für die Restauratoren: so können Schäden erkannt und begutachtet sowie Reparaturen simuliert werden. Vor allem aber entsteht ein exaktes Dokument des baulichen Ist-Zustandes vor dem Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen im Mai. Darauf legt die ausführende Landschaftsarchitektin Marion Dubler größten Wert. Denn diese Bestandsaufnahe ist Teil der Ausschreibung für die gartenbaulichen Arbeiten. Durch die Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Digitale Denkmaltechnologien fallen dafür nicht einmal zusätzliche Kosten an. Denn das Team um Mona Hess wird im Rahmen ihrer Forschung zu fränkischen Klosteranlagen des Zisterzienserordens bezahlt.

3D-Animationen zeigen die Schloss- und Gartenarchitektur

Einen ersten Überblick haben die Forscherinnen bereits im Herbst erstellt: Mit tragbaren Scannern, die sogar eine Flugsimulation über den ehemaligen Abts-Sitz des Klosters Ebrach ermöglichten. Sehr zur Freude von einer weiteren Mitstreiterin der Frauen-Power-Aktion rund um das barocke Kleinod: Alexandra Baier sieht als Projektleiterin von "Cistercian Landscapes", einem Zusammenschluss von 17 Zisterzienser-Orten in Deutschland, Frankreich und Tschechien, auch ein touristisches Potential. Die eindrucksvollen 3D-Animationen zeigen die Schloss- und Gartenarchitektur aus ungewohnten Blickwinkeln. Zusammen mit den übrigen zisterziensischen Gründungen bewirbt sich Oberschwappach außerdem um das Europäische Kulturerbe-Siegel.

Vorher-Nachher Vergleich geplant

Wenn der Schlosspark fertiggestellt ist, kommen die Wissenschaftlerinnen erneut nach Oberschwappach. Dann halten sie auch das "Danach" bis ins kleinste Detail fest. Um einerseits die durchgeführten Arbeiten zu begutachten. Aber vor allem auch, um die neuen Vermessungsdaten für nachfolgende Generationen verfügbar zu machen.