Schloss Neuschwanstein trägt für "Kini" Trauer

Seit Mittwoch strahlt Schloss Neuschwanstein im Glanz einer neuen Lichtanlage. Am Samstag werden die 47 LED-Strahler zum ersten Mal etwas gedimmt. Dann kommt die Trauerbeleuchtung zum Einsatz. Anlass ist der 134. Todestag von König Ludwig II.

Stromsparende und insektenfreundliche Beleuchtung

Das Schloss Neuschwanstein wurde bislang von acht riesigen Halogenscheinwerfern erhellt, damit waren verschiedene Beleuchtungen noch nicht möglich. Die neue LED-Anlage kann nun nicht nur verschiedene Lichtstimmungen erzeugen, sie spart außerdem pro Jahr 9.000 Kilowattstunden Strom und ist insektenfreundlich.

Verschiedene Lichtszenarien möglich

Die normale Beleuchtung des Schlosses geht synchron mit der Dämmerung langsam an. In der Nacht gehen dann - in einem 15-minütigen Szenario - die Lichter ab 22.45 Uhr nach und nach aus, so als würde sich das Schloss schlafen legen. Die neue Beleuchtungsanlage hat sich die Gemeinde Schwangau 300.000 Euro kosten lassen.

Schloss Neuschwanstein ist seit Anfang Juni wieder für Besucher geöffnet. Eine Besichtigung des Schlosses ist allerdings nur mit einem Ticket möglich, das man vorher online buchen muss. In der wochenlangen Zwangspause wurden die ohnehin laufenden Restaurierungsarbeiten am Schloss forciert und die moderne LED-Lichtanlage installiert.