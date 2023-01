Schloss Neuschwanstein: Königswohnung wird saniert

Wichtige Teile der sogenannten Königswohnung im Schloss Neuschwanstein werden bis zum Sommer für Besucher gesperrt. Denn ab sofort werden Ankleidezimmer, Wohnzimmer, die Grotte und das Schlafzimmer von König Ludwig II. gereinigt und renoviert. Führungen parallel zu den Restaurationsarbeiten anzubieten ist laut Bayerischer Schlösserverwaltung nicht möglich.

Schlafzimmer knifflig für Restauratoren

Knifflig sind die Arbeiten im Schlafzimmer des Märchenkönigs. Denn hier, vor allem am Bett, hat sich eine Mischung aus Staub und klebriger Patina gebildet, die aus Schmutz und alten Reinigungsmitteln besteht. Die zu entfernen wird für die Restauratoren zur Herausforderung, schließlich soll beim Reinigen nichts zerstört werden. Zudem müssen abgebrochene Teile des Prunkbettes ersetzt werden.

Film gibt Einblick in die Königswohnung

Ganz auf einen Blick in die Königswohnung verzichten müssen Besucherinnen und Besucher aber auch in den kommenden Monat nicht. Sie können sich am Ende ihres Schlossbesuchs mit einem Film zumindest einen medialen Eindruck von den Räumen bilden. Und im Sommer sind dann die neu restaurierten Möbel in der Königswohnung zu bestaunen.

Sanierung des gesamten Schlosses im Zeitplan

Schloss Neuschwanstein wird seit fünf Jahren aufwändig saniert und restauriert, bisher liegt man nach Angaben der Bayerischen Schlösserverwaltung im Zeitplan - und auch das Budget von gut 20 Millionen Euro wird nach derzeitigem Stand nicht überschritten. Im kommenden Jahr soll Schloss Neuschwanstein dann komplett renoviert sein.