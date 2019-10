Schloss Mainberg: Marodes Anwesen mit Notsicherungen gerettet

Rund 130 Menschen waren am Montag in den Pfarrsaal von Schonungen gekommen, um zu erfahren, wie Schloss Mainberg notgesichert wird. Architekt Friedrich Staib berichtete, wie die Vorburg abgestützt wurde. Hier drohten zwei Wände herauszubrechen. Staib erklärte, wie die nun die Dachkonstruktion des Schlosses mit seinen drei markanten Giebeln gestützt wird. Die Notsicherungen würden das Bauwerk aber nicht ganz wiederherstellen, so Staib: "Der Patient hat eine Krücke bekommen, damit er nicht umfällt", erklärte er und fuhr fort: Aber er hat noch mehrere Wehwehchen, auf die man ständig aufpassen muss. Immer, wenn wir merken: am Patienten tut sich etwas, dann müssen wir noch schnell irgendetwas korrigieren."

Geld vom Freistaat für Sicherungsmaßnahmen

Für das Schloss Mainberg, das sich in Privatbesitz befindet, will der Freistaat weitere 900.000 Euro für dringende Sicherungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Der Schweinfurter Landrat Florian Töpper hatte die Förderung beantragt. Für den Erhalt des Schlosses seien die Gelder von großer Bedeutung, sagt Landrat Töpper. Erst vor zwei Jahren wurden bereits 700.000 Euro für Erhaltungsmaßnahmen gezahlt. Knapp zwei Millionen Euro werden vermutlich bis Herbst 2020 in das Bauwerk geflossen sein, damit keine weiteren Schäden entstehen. Rund 20 Millionen Euro wären nötig, um das Schloss komplett zu sanieren. Die Eigentümerin ist dazu nicht in der Lage.

Symbol des Späthistorismus

Schloss Mainberg gilt nach der Ansicht von Historikern als das Schloss Neuschwanstein Frankens. Laut dem Mainberger Historiker Thomas Horling ist Schloss Mainberg als Beispiel des sogenannten Späthistorismus bayernweit einmalig. Hier haben einst die Industriellen Wilhelm Sattler oder Ernst Sachs gelebt. Die ältesten Teile des Schlosses wurden bereits im 13. Jahrhundert errichtet.