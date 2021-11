Schloss Elmau: Kommt der G7-Gipfel wieder nach Bayern?

Zu gegebener Zeit werde man über Austragungsort und Datum informieren, teilte ein Sprecher des Bundespresseamtes mit. Aus Berlin kommt also noch keine Bestätigung. Aber der Münchner Merkur berichtet heute bereits darüber, dass die Entscheidung feststehe. Nur so viel ist klar: Deutschland ist 2022 wieder als Ausrichter an der Reihe.

Bürgermeister lässt sich nicht in die Karten schauen

Auch am Fuß des Wettersteingebirges weiß man – zumindest offiziell – noch nichts Näheres. Der Bürgermeister von Krün, Thomas Schwarzenberger, zu dessen Gemeinde das Schloss gehört, wollte sich nicht näher dazu äußern. Dem Münchner Merkur sagte er: "Falls der Gipfel tatsächlich kommen würde, dann würden zwei Herzen in meiner Brust schlagen." Einerseits würde der Ort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erneut eine enorme touristische Werbung durch eine solche Veranstaltung erhalten. Gleichzeitig aber steckt sehr viel Arbeit dahinter, ganz abgesehen von den Sicherheitsaspekten, die die Gegend in eine Hochsicherheitszone verwandeln.

Gipfel (fast) als Sommermärchen

Im Jahr 2015 produzierte das Gipfeltreffen vor der Alpenkulisse prächtige Bilder: Merkel mit Obama, das Weißwurst-Frühstück, die fröhlichen Staatenlenker winken beim Gruppenfoto in die Kameras – eine farbenfrohe Inszenierung. Gleichzeitig demonstrierten jedoch Hunderte in Garmisch-Partenkirchen gegen das Treffen der Machtelite.

Angela Merkel wird 2022 auf jeden Fall nicht mehr mit von der Partie sein. Ihr Besuch des G7-Gipfels im Juni 2021 in Cornwall war ihr letzter Auftritt mit Biden, Macron, Trudeau & Co.

Rätselraten geht vorerst weiter

Ebenso wenig wie im Rathaus von Krün will man auch im Landratsamt von Garmisch-Partenkirchen etwas über die Pläne eines Gipfels Ende Juni 2022 wissen. Ein Sprecher sagte, man habe davon nur aus der Zeitung erfahren. In der Gegend wird spekuliert, dass die Amtsträger zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, bis eine neue Bundesregierung steht.

Ein Indiz, dass die Gerüchte stimmen könnten: Im Schloss können im Zeitraum des Gipfels derzeit online keine Hotelbuchungen von Privatpersonen vorgenommen werden. Dagegen soll angeblich die Polizei in den vergangenen Tagen zahlreiche Hotelbetten in der Umgebung gebucht haben.