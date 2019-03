Schlösserverwaltung sperrt Marstall in Landshut

Die Bayerische Schlösserverwaltung hat den Marstalls in Landshut ab sofort für die Öffentlichkeit gesperrt. Er sei in einem so schlechten Zustand, dass er nicht mehr betreten werden dürfe, teilte eine Sprecherin dem BR mit. Die Sicherheit der Besucher sei nicht mehr gewährleistet, heißt es.

Dächer sind baufällig

Die Dächer des historischen Gebäudes sind beschädigt und statisch nicht mehr einwandfrei, so Ines Holzmüller von der Bayerischen Schlösserverwaltung.

"Um hier jegliche Gefahr für Personen und ggf. auch Sachgüter auszuschließen, wurde die sofortige und bis zur Schadensbehebung andauernde Sperrung des Marstallbereichs für die Öffentlichkeit (Besucher, Ausstellungen, Veranstaltungen etc.) beschlossen." Ines Holzmüller, Bayerische Schlösserverwaltung

Sanierung geplant

Die Bayerische Schlösserverwaltung plant nun eine Sanierung der ganzen Stadtresidenz Landshut. Die Kosten sind noch nicht bekannt. Ebenso ist unklar, wie lange der beliebte Veranstaltungsort für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben muss.

Marstall war beliebter Veranstaltungsort

Der Marstall in der Landshuter Ländgasse wurde bis vor kurzem ganzjährig für verschiedene Veranstaltungen genutzt: Ausstellungen, Stehempfänge, Lesungen, Theater, Konzerte und Veranstaltungen während der Landshuter Hochzeit. Bis zu 200 Personen fanden darin Platz. Der Marstall gehört zur Landshuter Residenz und ist 330 Quadratmeter groß.