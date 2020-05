Schlösser in Bayern öffnen wieder ihre Pforten

Fans bayerischer Schlösser können sich freuen: Die staatlichen Schlösser und Burgen öffnen zu Beginn der Pfingstferien wieder ihre Pforten. Der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) teilte mit, dass die allermeisten Burgen und Schlösser bereits ab heute wieder zugänglich sein werden. Allerdings: Um zu vermeiden, dass es am Pfingstwochenende zu große Menschenansammlungen gibt, werden die größten Besuchermagnete erst am kommenden Dienstag geöffnet. Dazu gehören Neuschwanstein, Linderhof und die Residenzen in München, Würzburg und Ansbach sowie die Willibaldsburg in Eichstätt.

Ein Besucher pro 20 Quadratmeter

Füracker sagte, man habe aufwendige Hygienekonzepte erstellt, damit Besucher und Mitarbeiter gleichsam geschützt würden. Es gelte ein Mindestabstand, außerdem eine Besucherobergrenze: eine Person pro 20 Quadratmeter. Mund und Nasen müssen bedeckt werden. Füracker bat darum, möglichst online zu reservieren.

Kleinere Objekte bleiben zu

Überall werde die Möglichkeit gegeben sein, sich ausreichend die Hände zu desinfizieren. Bei Filmvorführungen wird, so Füracker, die Besucherzahl beschränkt und wo nötig, werde von Führungen auf freien Rundgang umgestellt. Besucher müssten voraussichtlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Kleinere Objekte wie beispielsweise die Pagodenburg in Nymphenburg bleiben vorerst geschlossen. Hier seien die Abstandsregeln nicht einhaltbar.

Schönheitengalerie im Schloss Nymphenburg öffnet wieder

Offen ist im Schloss Nymphenburg dafür wieder die Schönheitengalerie. Pünktlich zur Wiedereröffnung am Samstag ist die Restaurierung der Hauptattraktion des Nymphenburger Schlosses in München abgeschlossen worden. Die 16 Monate dauernde Restaurierung lief seit Januar 2019, teilte das Finanz- und Heimatministerium mit. Die 36 Gemälde seien nacheinander von den Restauratoren der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung aufgearbeitet worden. Allein für Materialkosten habe der Freistaat rund 60.000 Euro gezahlt.

Die Bilder der weltbekannten Schönheitengalerie ließ König Ludwig I. von Bayern im Zeitraum von 1827 bis 1850 von Joseph Stieler malen. Die Galerie, der Festsaal als eines der Meisterwerke des bayerischen Rokoko und das Geburtszimmer König Ludwigs II. sind besondere Glanzlichter des Schlosses und werden jährlich von 330.000 Gästen besucht.