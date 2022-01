Schlösser heutzutage: Von Ruinenrettung bis zum Mieterkollektiv

Im Mittelalter waren Schlösser und Burgen in der Regel mit Herrschaft verbunden und hatten dementsprechend eine herausragende Rolle. Und auch heute noch sind sie Bau- und Kulturdenkmäler und ziehen Besucherinnen und Besucher an. Doch der Unterschied zu damals: Wer heute ein Schloss besitzt, hat kein Reich mehr unter sich und nicht unbedingt mehr das Vermögen wie damals im Mittelalter. Die Zeiten und die Schlossbesitzerinnen und –besitzer haben sich geändert – natürlich auch in Mittelfranken.

Adelsfamilie über Generationen in Schlösserbesitz

Das Schloss Sommersdorf im gleichnamigen Ort liegt eine viertel Stunde von Ansbach entfernt. Hier scheint die Zeit kaum vergangen zu sein. Trotz des Winters wird erkennbar, dass das gut erhaltene Schloss von Blumen geziert wird, die Wege sind gekehrt und der Rasen gepflegt. Manfred von Crailsheim lebt hier mit seiner Frau – nicht mehr direkt im Schloss, aber im fürstlich umgebauten Kuhstall. Seit 1550 ist seine Familie in Besitz des Anwesens. In der Familienstiftung der von Crailsheims sind insgesamt sieben Schlösser.

Problem: Schlösser liegen oft abgeschieden

Nur zwei der Schlösser in der Familienstiftung sind kontinuierlich bewohnt, die anderen werden am Wochenende oder im Urlaub genutzt, stehen leer oder werden gerade renoviert, um vermietet zu werden. Doch Mieter für diese Schlösser zu finden, ist schwer, da sie sehr abgeschieden liegen, erklärt Manfred von Crailsheim. Er selbst hatte Glück – arbeitete als Arzt in Ansbach und Dinkelsbühl. Sein Sohn ist Jurist in Frankfurt und will nun ins Schloss Sommersdorf ziehen. Wegen des Jobs aber nur teilweise. Die Zeiten haben sich eben geändert, erklärt er. Den Rest des Anwesens vermietet die Familie als Ferienwohnungen, um die Räumlichkeiten zu nutzen und zu erhalten. Den Platz von damals braucht eine einzige Familie nicht mehr.