Schlittschuhlaufen in Schwaben: Präparierte Eisbahnen öffnen

In Wemding hat in dieser Woche der Eisplatz an der Zufahrt zum Waldsee geöffnet. Die Eisbahn mit Flutlichtanlage besteht seit 1973. Neben einem Schlittschuhverleih gibt’s auch einen Kiosk. An Werktagen ist ab 15.30 Uhr geöffnet, am Wochenende und in den Ferien ab 10 Uhr.

Eisbahn auf der Nördlinger Kaiserwiese

In Nördlingen entsteht heuer zum ersten Mal eine Eisbahn auf der Kaiserwiese, nachdem die bisherige Eisfläche am Bäumlesgraben nahe der Stadtmauer nicht mehr betrieben wird. Auf der Kaiserwiese soll es diesen Sonntag um 14 Uhr losgehen, wenn es bis dahin gelingt, eine Eisschicht zu präparieren, die mehr als acht Zentimeter misst.

Schlittschuhlaufen auf Kunststoff

Nicht auf Minusgrade angewiesen ist man in Schwabmünchen. Dort eröffnet am Samstag die Kunststoffbahn in der Jahnstraße. Am Wochenende kann man dort ab 13 Uhr auf Kunststoffplatten Schlittschuhlaufen, unter der Woche ab 14.30 Uhr.

Lebensgefahr auf überfrorenen Weihern

Gewarnt wird noch vor den dünnen Eisdecken auf Seen, Kanälen und Weihern. Trotz der niedrigen Temperaturen in den letzten Tagen ist das Eis in vielen Teilen Bayerns noch nicht tragfähig. Das Augsburger Amt für Grünordnung etwa weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Betreten solcher Eisflächen Lebensgefahr besteht.