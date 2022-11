Schlittschuhlaufen auf Kunststoff statt auf teurem Eis

Angesichts hoher Energiepreise bleiben in manchen bayerischen Gemeinden die künstlichen Eisbahnen heuer geschlossen und die Kühlaggregate aus. Erlangen dagegen lädt auch dieses Jahr wieder auf dem Marktplatz zum Schlittschuhlaufen ein: auf einer 400 Quadratmeter großen Fläche aus Kunststoff. Dafür werde kein Strom zur Kühlung und auch kein Wasser verbraucht, heißt es vom City-Management in Erlangen. Der Strom für die Beleuchtung stamme zudem vollständig aus erneuerbaren Energien. Dem Schlittschuhlaufen in der Adventszeit stehe also nichts entgegen.

Regensburg braucht nur noch ein Zehntel der Energie

Auch in Regensburg wird im Januar eine Kunststoffeisbahn aufgebaut. Bis Mitte März soll sie in der Altstadt bleiben und so den Stromverbrauch deutlich senken, wie die Stadt vorrechnet: Statt 540 Kilowattstunden (kWh) pro Tag für das Kühlaggregat sinkt der Strombedarf auf etwa 50 kWh für Beleuchtung und Lautsprecheranlage.

Ökologisch sinnvolle Kunststoffeisbahn in Nürnberg

Längere Erfahrungen mit dem Schlittschuhlaufen auf Kunststoff haben nicht nur vereinzelte Gemeinden im Freistaat, sondern auch der Nürnberger Post-Sportverein: Bereits seit zwei Jahren können Eissportfans dort auf einer 350 Quadratmeter großen synthetischen Eislauffläche ihre Runden drehen. Im Jahr 2020 waren vor allem ökologische Gesichtspunkte ausschlaggebend. Im Vergleich zu gekühltem Eis spart die Kunststoffbahn monatlich etwa 10.000 Liter Wasser, den durchschnittliche Energieverbrauch von 200 Haushalten und 4,75 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen, sagte Sprecher Maximilian Oppel.

Rosenheim baut keine Kunststoffbahn

Auch für Rosenheim hatte das City-Management eine Kunststoffbahn angedacht. Dafür hätte allerdings ein Platz umgebaut werden müssen, sagte Geschäftsführerin Sabrina Obermoser. Das sei zu teuer geworden. Möglicherweise sei das aber eine Option für nächstes Jahr.

Zirndorf verzichtet, Würzburg startet herkömmliche Eisbahn

In Zirndorf werden die Menschen in diesem Jahr aufs Schlittschuhlaufen am Bibertbad verzichten müssen. Die Eisbahn sei aus energetischen Gründen geschlossen worden, teilte eine Stadtsprecherin mit. Solche Diskussionen gab es auch um die Eisbahn in Würzburg. Die Befürworter hätten sich allerdings durchgesetzt, sagte eine Sprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH: Sobald es draußen kühl genug sei, werde die Eisbahn eröffnen.