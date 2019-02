Schlittenhunde-WM in Haidmühle

Die kleine Gemeinde Haidmühle gilt als Hochburg des Schlittenhundesports in Deutschland. Seit 1989 werden hier große Rennen organisiert, darunter zahlreiche Deutsche Meisterschaften und zwei Europameisterschaften. Eine WM sei aber dann doch nochmal eine andere Nummer, so Jürgen Landshuter, Abteilungsleiter Schlittenhundesport beim SC Haidmühle. Trotzdem sei der Verein bereit: "Von uns aus kann es losgehen!", sagt Landshuter.

Bestnoten für die Rennstrecke

Kurt Radschun, sogenannter "Musher" mit fast 40-jähriger Schlittenhunde-Erfahrung und Mitglied im Orga-Team, bescheinigt den Rennstrecken Bestnoten:

"Die Trails sind wunderbar von den Pistenbullis bearbeitet worden. Die Schneebeschaffenheit ist super für die Schlitten und für die Pfoten der Hunde. Ideal für eine Weltmeisterschaft" - Kurt Radschun

Gestartet wird in sechs Klassen sowie im Skijöring (Hunde ziehen Skifahrer) auf Trails von sechs bis 42 Kilometer. Auftakt ist am Donnerstag, 21. Februar, ab 16 Uhr mit einem Nachtlauf über 21 Kilometer. An den folgenden Tagen beginnen jeweils um neun Uhr die Entscheidungen in den Kategorien „Sprint“ und „Distanz“.

Zuschauer erwünscht

Das Gelände mit dem „Steak out“, also dem Start- und Zielbereich, ist auch sehr „besucherfreundlich“. Die Zuschauer können das Spektakel hier hautnah mitverfolgen.