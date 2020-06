Schließungen bei Karstadt-Kaufhof und die Folgen für München

Seit Ihrer Jugend gehe sie bei Karstadt am Nordbad im Münchner Stadtteil Schwabing zum Einkaufen, sagt eine Seniorin, die sich gerade vor der Filiale mit anderen Stammkunden unterhält. So viele Erinnerungen habe sie, und in dem Geschäft so viel eingekauft, erzählt die Frau, dass es schon fast so etwas wie ein Stück Heimat geworden sei.

Karstadt am Nordbad – Ein Anziehungspunkt in Schwabing-West

Benannt ist die Karstadt-Filiale am Nordbad nach dem Schwimmbad im Stadtteil Schwabing-West, das mit seinem markanten Bau aus den 30ern an der Kreuzung Elisabethstraße und Schleißheimer Straße schräg gegenüber steht. Ein Anziehungspunkt für das Viertel sei die Filiale, sagt eine weitere Kundin. Und tatsächlich: Einen Discounter gibt es hier zwei Straßen vom Karstadt am Nordbad entfernt. Geht man in die andere Richtung, findet man eine Filiale einer großen amerikanischen Fast-Food-Kette. Etwas Vergleichbares zu einem Kaufhaus mit seinem Rund-um-Sortiment gibt es in der Nähe nicht.

Auch Galeria-Kaufhof am Stachus vor der Schließung

Mehr Konkurrenz in der direkten Umgebung hat die Galeria-Kaufhof-Filiale am Münchner Stachus – auch sie steht vor der Schließung. Auch hier bedauern das die Kunden, weil sie zum Beispiel beim Umstieg von der S-Bahn in die Tram gerne noch kurz in das Kaufhaus gehen.

Handelsverband befürchtet Auswirkungen auf Geschäfte in der Innenstadt

Nur 150 Meter Luftlinie entfernt, auf der anderen Seite des Stachus, kommt eine Kundin aus dem Karstadt-Sport und sagt, sie befürchtet, dass die Innenstädte immer mehr verwaisen. Diese Sorge teilt der Handelsverband Bayern. Sprecher Bernd Ohlmann betont die Bedeutung der Kaufhof- und Karstadt-Filialen für andere Betriebe im Umfeld. Er nennt die Kaufhäuser einen "Frequenzbringer", denn sie locken Kunden an, die dann im Vorbeigehen auch noch einen Kaffee trinken oder in anderen Geschäften einkaufen.

Corona-Krise könnte weitere Pleiten nach sich ziehen

Dass das Kaufhaus-Konzept einfach ausgedient hat, das glaubt Ohlmann nicht – auch wenn die Marktanteile seit Längerem zurückgehen. Er sieht in der Schließung aber ein Warnsignal für den Einzelhandel insgesamt und verweist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die seien massiv, sagt Ohlmann und äußert die Hoffnung, dass sich die Krise in den kommenden Wochen und Monaten entschärft. Sonst, so sagt es der Sprecher des Handelsverbandes, könne es zu weiteren prominenten Schließungen und Pleiten kommen.

München Wirtschaftsreferent Baumgärtner einst selbst im Kaufhof angestellt

Die Stadt München hat sich mit der Schließung der Filialen noch nicht ganz abgefunden. Oberbürgermeister Dieter Reiter versprach am Montag am Rande eines Termins, nichts unversucht zu lassen – betonte aber sogleich, seine Hoffnung sei überschaubar. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner sagte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, er habe selbst als Student im Kaufhof am Stachus gearbeitet und von der Schließung jetzt aus der Presse erfahren.

Stadt sorgt sich um Beschäftigte und das Bild der Innenstadt

Sein größtes Anliegen, sagt Baumgärtner, sei es jetzt sich um die betroffenen Beschäftigten zu kümmern. Außerdem will der Wirtschaftsreferent leere Immobilien in der Innenstadt vermeiden. In Gesprächen soll nun erst einmal geklärt werden, warum die Filialen geschlossen werden sollen. Ob es an der Kundenfrequenz, der Höhe der Mieten oder am Konzept von Galeria-Karstadt-Kaufhof liege, dass müsse die Stadt nun in Erfahrung bringen, um zu verstehen, wo man eingreifen könne.

Noch keine Konzepte für Immobilien der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen

Zur Filiale am Stachus hat sich einer der Vermieter bereits öffentlich zu Wort gemeldet und Bereitschaft zu einem Nachlass signalisiert. Sollte eine Rettung dennoch scheitern, wird es darum gehen, neue Konzepte für die jetzt von Galeria-Karstadt-Kaufhof genutzten Immobilien zu entwickeln. Da, sagt Münchens Wirtschaftsreferent Baumgärtner aber, hat er jetzt noch keine Antworten parat.