Schließung wegen Corona: Bäckerei Brandstetter wieder geöffnet

Es ist eine Institution in der Würzburger Innenstadt, das Marktcafé Brandstetter. Das liegt vor allem daran, dass man dort in Zeiten ohne Coronavirus samstags und sonntags schon ab 5.00 Uhr morgens frühstücken kann. Unter den Stammgästen sind Marktleute, Mitarbeiter der Müllabfuhr, ältere Damen und Herren – aber auch junge Leute, die sich nach dem Discobesuch am frühen Morgen den ersten Kaffee holen.

Bäckerei Brandstetter in Würzburg wieder geöffnet

Viele von ihnen atmen jetzt auf und freuen sich über frische Semmeln, Brot und Kuchen. Denn "der Brandstetter" hat vier seiner fünf Filialen wieder geöffnet. Die in der Kaiserstraße ist bislang noch geschlossen. "Ich kann aber auch nicht sagen wie lange noch, das kann sich nächste Woche schon ändern." Bereits vergangene Woche hat Inhaber Christian Englert die Filiale in der Marktgasse wieder geöffnet. Wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen hatte Englert seine Filialen in der Würzburger Innenstadt und in Grombühl zum 30. März, eine Woche nach dem Coronavirus-Shutdown, geschlossen.

Verkäuferinnen mit Masken, reduziertes Sortiment

Gemäß den Regelungen der Bayerischen Staatsregierung gilt in den Läden Maskenpflicht. Die Verkäuferinnen tragen deshalb Masken mit eingesticktem Firmenlogo. Sowohl das Sortiment als auch die Öffnungszeiten seien reduziert, "weil die Umsätze einfach nicht mehr hergeben", so Englert. Ende März sei der Umsatz um 80 Prozent gefallen. Auch jetzt seien die Vorzeichen dieselben wie Ende März, doch er könne seine Filialen nicht ewig geschlossen lassen: "Wir müssen aufmachen, um weiterleben zu können."

Kunden freuen sich über Öffnung der Bäcker-Läden

Dankbar sei Englert dafür, dass sein Team die Entscheidungen mittrage. Einige Mitarbeiter, die er in Kurzarbeit schicken musste, dürfen jetzt wieder in der Produktion oder im Verkauf arbeiten. Nicht nur der Chef selbst und seine Mitarbeiter, auch die Kunden freuen sich über die wieder geöffneten Filialen: "Toll, dass Sie wieder da sind", verabschiedet sich eine Kundin.