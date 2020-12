Schließung des Florentini-Gymnasiums: Bistum reagiert auf Kritik

"Auch ein Bistum verfügt nicht über unerschöpfliche Geldmittel." So begründet Jürgen Engel, der Leiter der Abteilung Schule und Hochschule des Bistums Würzburg, warum die Diözese die Theodosius-Florentini-Schule nach fünf Jahren finanziell nicht mehr unterstützt. Irgendwann müsse man Bilanz ziehen.

Die Schule der Kreuzschwestern in Gemünden im Landkreis Main-Spessart hatte zuvor angekündigt, dass der gymnasiale Zweig aufgegeben wird. Nur die Realschule soll weitergeführt werden.

Bistum reagiert auf Kritik der Eltern

Dass sich die Träger dazu entschieden haben, den Schulbetrieb einzustellen, sei das Ergebnis vieler Gespräche, so Jürgen Engel in einer Stellungnahme des Bistums. Es sei klar, dass die jetzige Entscheidung für die Eltern, aber auch für die Kreuzschwestern, ein schwerer Schlag ist.

Mit der Stellungnahme reagiert das Bistum auf Kritik der Eltern. Sie fordern: "Lasst alle Klassen noch ihr Abitur am Florentini machen!" Die Eltern sind entsetzt über die Entscheidung, ihre Kinder nach Aussage einer Mutter 'am Boden zerstört'. "Wir Eltern sind einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden – genauso wie das schulische Personal", sagt etwa die Mutter eines Fünftklässers. Inzwischen gibt es eine Petition der Eltern für den Erhalt des Gymnasiums. Die Schüler malen Plakate und sammeln für den Bischof, um die Finanzierung zu sichern.

Keine fünften Klassen mehr ab nächstem Herbst

Schon ab dem kommenden Schuljahr gibt es am Gymnasium keine fünften Klassen mehr. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird der Betrieb des Gymnasiums dann eingestellt. Die jetzigen Neuntklässler können damit noch 2024 ihr Abitur ablegen. Die jetzigen Achtklässler dürfen den sozialwissenschaftlichen Zweig abschließen und müssen dann in die Oberstufe eines anderen Gymnasiums wechseln. Auch die Schüler der Unterstufe können bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 zum Unterricht gehen.

Elternbeirat kritisiert: Viele Fragen offen

Aktuell besuchen 200 Gymnasiasten die Florentini-Schule. Laut Elternbeirat des Gymnasiums seien noch viele Fragen im Zusammenhang mit der angekündigten Schließung offen. "Bleiben die Lehrer? Was passiert, wenn sich jetzt schon viele Schüler abmelden? Besteht der gymnasiale Zweig dann überhaupt weiter bis 2024?", sagt die Vorsitzende des Elternbeirats Zita Baur.

Bistum Würzburg trug Umstrukturierung der Schule mit

Jahrzehnte lang haben die Kreuzschwestern nur Mädchen an ihrem Gymnasium unterrichtet. Der demografische Wandel und bildungspolitische Veränderungen sorgten dafür, dass die Schülerinnenzahl sukzessive abnahm. 2015 entschied die Ordensleitung deshalb, auch Jungen aufzunehmen. Das Bistum Würzburg trug die Veränderung finanziell mit. Unter anderem auch, weil die Diözese mit dafür sorgen wollte, dass die Träger nicht in eine finanzielle Schieflage gerieten, heißt es in der Mitteilung des Bistums.

Anmeldezahlen am Gymnasium blieben aus

In Absprache mit den Kreuzschwestern wurde dieses finanzielle Engagement auf fünf Jahre begrenzt. Die Ordensgemeinschaft wollte die Erweiterung der Schule mit eigenen Mitteln, das Bistum mit Kirchensteuermitteln erfolgreich gestalten. Leider sei der Erfolg laut Bistum nicht so umfassend, wie sich das alle Beteiligten gewünscht hatten. Die Aufnahme von Jungen an der Realschule habe sich durchaus positiv entwickelt, am Gymnasium blieben die Anmeldezahlen jedoch aus.