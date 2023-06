Schließung der Geburtshilfe Rothenburg: Anfang vom Ende?

Wie sicher ist nach der Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe das Klinikum Rothenburg selbst? Das war wohl nach der Sorge darüber, wie weit werdende Mütter künftig fahren müssen, eine der größten Ängste, die bei der Bürgerinformationsveranstaltung am Montagabend in Rothenburg deutlich wurde. Rund 130 Menschen sind gekommen, um sich zu informieren.

Schließung der Abteilungen nur der Anfang?

Die Bürgerinnen und Bürger befürchten, dass die Schließung der Abteilungen Anfang Juli nur der Anfang vom Ende des Krankenhauses ist. Das verneinte der Vorstand des Klinikverbunds Anregiomed, Dr. Gerhard Sontheimer. Trotzdem könne er nicht sagen, was in den kommenden Jahren passieren wird. Große Krankenhäuser würden immer größer werden, kleinere hätten es immer schwerer. Nicht jedes Haus könne daher alles bieten. Man wisse nicht, was in zehn Jahren passiert.

Zu wenig Personal

Großes Thema war auch der Personalmangel. So kam der Vorwurf in der Fragerunde auf, dass das Problem hausgemacht sei – ein Arzt sei entlassen worden, ohne dass ein Nachfolger gefunden worden sei. Die Entlassung des Mediziniers hätte etwas mit dessen hohen Alters zu tun, so der Klinikvorstand. Dass es nur zwei Fachärzte in der Gynäkologie und Geburtshilfe in Rothenburg gab, sei der Grund für die angespannte Lage und gleichzeitig eigentlich nicht legal, erklärte Sontheimer außerdem. Es müssten nämlich mindesten drei Ärzte an der Klinik sein.

Suche nach Nachfolger: Klinikum Altmühlfranken braucht neuen Frauenarzt

OB versucht zu beschwichtigen

Zum Schluss meldete sich noch Rothenburgs Oberbürgermeister Markus Naser (Freie Wähler) zu Wort. Er wolle nicht, dass die Veranstaltung mit einer schlechten Stimmung abschließe. Auch er sei traurig über die Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie, trotzdem wies er auf die tolle Arbeit der Klinik hin und, dass man sein regionales Krankenhaus und dessen Bemühungen weiter unterstützen solle. Als bekannt wurde, dass die Abteilungen schließen, machte er in einem Statement klar: Das sei die letzte Kröte, die er als Oberbürgermeister in Sachen Krankenhaus schlucke.

Gründe der Schließung: zu wenig Geld und Personal

Kurz vor Pfingsten gab Anregiomed die Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe in Rothenburg bekannt. Die genannten Gründe sind die angespannte finanzielle Lage des Klinikunternehmens und der Rückgang der Geburten. Letzterer hänge wohl auch damit zusammen, dass durch den anhaltenden Personalmangel der Kreißsaal mehrfach vorübergehend schließen musste. Damit verlor man auch das Vertrauen in die Geburtshilfe Rothenburg, so Anregiomed.