Schließung der Corona-Impfzentren: Miltenberg zieht Bilanz

Die rund 80 Corona-Impfzentren in Bayern stellen Ende des Jahres ihren Betrieb ein. Künftig sollen die Hausärzte diese Aufgabe übernehmen. Diese Entscheidung der bayerischen Staatsregierung wird von den Verantwortlichen und dem größten Teil des Personals im Impfzentrum in Miltenberg mit Verständnis aufgenommen. Eine BR24-Umfrage bei Besuchern des Zentrums ergab allerdings: Sie sind skeptisch, die Impfungen alleine auf die Hausärzte zu übertragen. Eine Besucherin betont, die Arztpraxen seien schon jetzt völlig überlastet.

Übergang vom "Katastrophen-" in den "Normalmodus"

Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) meint dagegen, in der Pandemiebewältigung sei man lange im Katastrophenmodus gewesen. "Dass der Zeitpunkt kommen muss, dass wir im Umgang mit dem Corona-Virus einen Normal-Modus finden ist nachvollziehbar", so Scherf. Auch der Leiter des Impfzentrums, Björn Bartels sieht das so. In den vergangenen Monaten seien die Impfzahlen immer weiter rückläufig gewesen.

Bedarf an Impfungen weitestgehend gedeckt

Im Sommer ließen sich am Tag durchschnittlich 40 bis 50 Menschen im Zentrum impfen. In den Spitzenzeiten im vergangenen Herbst und Winter waren es bis zu 1.300 Impfungen am Tag. Jetzt zu Beginn des Herbstes sind die Ärzteteams nochmal auf gut 100 Impfungen pro Tag gekommen. Das lag laut Bartels aber daran, dass ab da neue angepasste Impfstoffe zur Verfügung standen. Auch dieser Bedarf werde aber wohl bis Ende des Jahres abgearbeitet sein. "Ich halte es für den richtigen Schritt, die Pandemiebewältigung und die Folgen daraus in das Regelsystem zu entlassen und dass sich der Staat an dieser Stelle auch wieder zurückzieht."

Mitarbeitende bedauern Schließung

Auch der Großteil der Mitarbeitenden im Impfzentrum zeigte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk Verständnis für die Schließung. Dana Gerstenberger, die in der Verwaltung des Impfzentrums arbeitet, meint "wir sind schon alle ein wenig traurig hier, weil wir zu einem guten Team geworden sind." Die Entscheidung sei aber nachvollziehbar, auch aufgrund der Kosten, die dort entstehen. Im Juli, als bereits die Öffnungszeiten verkürzt und das Personal reduziert worden waren, lagen die monatlichen Kosten für den Betrieb nach Auskunft von Björn Bartels bei 230.000 Euro plus rund 70.000 Euro für die Honorare der eingesetzten Impfärzte. Die Kosten für die Impfzentren haben von Anfang an Bayern und der Bund übernommen.