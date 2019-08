25.08.2019, 17:08 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Schliersee: Highland Games mit schottischem Dresscode

Wer an den Highland Games teilnehmen will, sollte nicht zart besaitet sein: Bei diesem schottischen Sport braucht es Muskeln, Standfestigkeit und robuste Natur. Am Wochenende fiel der Startschuss am oberbayerischen Schliersee - für Männer und Frauen.