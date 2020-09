Schlieren im Weißenstädter See: Noch immer Blaualgen-Befall

"Weiß jemand, was hier am Weißenstädter See passiert?" hatte eine Userin auf Facebook gepostet und dabei Fotos mit großflächigen Schlieren im Wasser veröffentlicht. Auf BR-Nachfrage erklärte das zuständige Landratsamt Wunsiedel, dass es sich dabei tatsächlich immer noch um Blaualgenbefall handelt.

Badewarnung für Weißenstädter See gilt bereits seit Juni

Bereits am 25. Juni dieses Jahres hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Wunsiedel die Badewarnung am Weißenstädter See erlassen. Seither hat sich die Situation nicht deutlich verbessert. und somit konnte auch die Warnung bisher nicht aufgehoben werden.

Blaualgen kann Hautreizungen und Durchfälle verursachen

Massenansammlungen von Blaualgen sind an deutlich sichtbaren grün-braunen Schlieren oder Matten auf der Wasseroberfläche zu erkennen. Blaualgen können Gifte produzieren, die hautreizend und giftig wirken können. Es können beim Verschlucken größerer Mengen Durchfälle sowie Leber- und Nierenerkrankungen auftreten, so heißt es in der Badewarnung vom Landratsamt Wunsiedel.

Gefahr für Kleinkinder und Hunde

Besonders Kleinkinder sollten nicht in blaualgenhaltigem Wasser spielen oder schwimmen. Auch Hunde sollten das Wasser nicht aufnehmen. Ein Badeverbot gibt es nicht. Die Warnung gilt bis auf Weiteres.