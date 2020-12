04.12.2020, 12:37 Uhr

Schleusungen in Niederbayern: Syrer als Drahtzieher festgenommen

Ein 32-jähriger Syrer ist von der Bundespolizei in Dortmund verhaftet worden. Er soll an mehreren Schleusungen beteiligt gewesen sein - auch in Niederbayern. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann Teil eines größeren Netzwerkes ist.