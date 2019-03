Schleuserprozess: Staatsanwältin will viereinhalb Jahre Haft

In dem Schleuserprozess am Landgericht Passau sind am Vormittag die Plädoyers gehalten worden. Angeklagt ist ein 46-jähriger Spediteur aus Baden-Württemberg. Er soll einen lebensgefährlichen Transport von 45 Flüchtlingen organisiert haben. Die Staatsanwaltschaft plädiert für eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren, die beiden Verteidiger für eine dreieinhalbjährige Haftstrafe.

Staatsanwältin: "Angeklagter hat Transport organisiert"

Für die Staatsanwältin ist klar, dass der Angeklagte den "menschenverachtenden und lebensgefährlichen Transport" federführend geplant hat. Unter anderem habe er für einen Lkw samt Fahrer gesorgt, der im März letzten Jahres 45 Flüchtlinge aus dem Irak, Iran, Syrien und Somalia nach Deutschland gefahren hatte. "Unter unwürdigsten Umständen", so die Staatsanwältin.

45 Personen auf 15 Quadratmetern

Die Gruppe war viele Stunden hinter Holzpaletten versteckt, auf 15 Quadratmetern zusammengepfercht. Es gab keine Sitze, keine Sicherheitsgurte, keine Lüftung, keine Nahrung. Die Notdurft mussten die Migranten auf der Ladefläche verrichten.

Ausgesetzt wurden die Flüchtlinge - darunter auch sieben Kinder unter acht Jahren - spätabends in einem Waldstück bei Ruhstorf (Lkr. Passau). Zu diesem Zeitpunkt lagen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer: "Wahrscheinlich ist der Angeklagte in einer Bandenstruktur dabei und da vermutlich nicht ganz unten."

Angeklagter nannte Hintermänner

Die Verteidiger bezweifeln, dass die Initiative für den Flüchtlingstransport vom Angeklagten ausgegangen war. Außerdem stellten sie die Glaubwürdigkeit von Zeugen in Fragen, die ihn während des Prozesses belastet hatten.

Strafmildernd müsse sich zudem auswirken, dass der Angeklagte nicht wusste, wie viele und welche Personen sich im Laderaum seines Lkw befunden hätten - und dass er den Ermittlern auch Hintermänner genannt habe.

Entschuldigung im Gerichtssaal

Der Angeklagte sagte in seinem Schlusswort, dass ihm alles sehr leid tue und dass er es rückgängig machen würde, wenn er könnte. Er bat um ein mildes Urteil. Die Richter werden das gegen 13 Uhr verkünden.