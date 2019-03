28.03.2019, 06:52 Uhr

Schleuserprozess in Passau: Urteil erwartet

Beim Schleuserprozess am Landsgericht Passau wird jetzt das Urteil erwartet. Der 46-jährige Angeklagte gestand in der vergangenen Woche, den Flüchtlingstransport mitorganisiert zu haben. Er gab auch an, erpresst worden zu sein.