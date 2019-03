vor 31 Minuten

Schleuserprozess: Spediteur zu knapp vier Jahren Haft verurteilt

Der Prozess um einen Spediteur aus Baden-Württemberg, der an der Schleusung von 45 Migranten in einem Lastwagen beteiligt war, ist jetzt in Passau zu Ende gegangen. Der 46-Jährige wurde zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.