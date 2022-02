Schleuserkriminalität: Festnahmen in München und Garching

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen verschiedene Wohnungen in München, Garching bei München und Köln durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen eine mutmaßlich europaweit agierende Schleuserbande, wie die Bundespolizeidirektion Rosenheim mitteilt. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial, unter anderem Computer, Mobiltelefone, Speichermedien und Bankunterlagen, sichergestellt werden. Den Hauptbeschuldigten nahmen die Bundespolizisten in Köln fest. Auch in München und Garching wurden zwei 42 Jahre alte Männer verhaftet. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Schleuser waren bereits im Herbst 2020 aufgefallen

Nach vorliegenden Erkenntnissen hatte die bangladeschische Schleuserorganisation in Rumänien schleusungswillige Personen gesucht und ihre ihre Beförderung nach Deutschland organisiert. Nachdem die Menschen im deutschen Grenzgebiet abgesetzt worden waren, soll sie darüber hinaus für ihre Weiterreise ins benachbarte Ausland gesorgt haben.

Ausgangspunkt der Ermittlungen der Rosenheimer Bundespolizei waren Schleuserfahrten, die im Herbst 2020 bei Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze unterbunden werden konnten. Laut Bundespolizei ist nicht auszuschließen, dass der Organisation weitere Schleusungsfahrten zuzuordnen sind.

Ermittlungen nach dem "Traunsteiner Modell"

Der Durchsuchungen beauftragte die Staatsanwaltschaft Traunstein. Dort gibt es seit 2018 eine Spezialabteilung für grenzüberschreitende Kriminalität. Das sogenannte "Traunsteiner Modell" machte inzwischen Schule - ähnliche Spezialabteilungen gibt es inzwischen in allen grenznahen Staatsanwaltschaften in Bayern.