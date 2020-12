Schleuserjagd im Raum Passau

Scout-Fahrzeuge erkunden Grenzübergänge

An kleineren Grenzübergängen werden oft sogenannte Scout-Fahrzeuge vorausgeschickt, die erkunden sollen, ob hier gerade Kontrollen gemacht werden. Resch: "Die Schleusernetzwerke agieren professioneller, lernen sich an polizeilichen Ermittlungsmethoden anzupassen." Die Polizei reagiere darauf natürlich - mit erhöhtem Fahndungsdruck und internationaler Zusammenarbeit beispielsweise mit österreichischen Behörden. Wir erkennen mehr Zusammenhänge als noch vor ein paar Jahren, so der der Leiter des Ermittlungsdienstes.

Bundespolizei: "Es gibt nichts, was es nicht gibt"

Auf Routen wie die B12 bei Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau und auf der A3 bei Passau sind hauptsächlich größere Lkw die Schleuserfahrzeuge. An kleineren Grenzübergängen wie Passau-Achleiten oder Wegscheid werden Flüchtende auch in kleineren Fahrzeugen nach Deutschland gebracht. Nicht selten begeben sie sich dabei in große Gefahr. Jürgen Müller von der Bundespolizeiabteilung Deggendorf ist auch an der A3-Kontrollstelle bei Ruhstorf im Landkreis Passau im Einsatz: "Ob im Kühllaster, ob im offenen Planen-Lkw oder auf Anhängern - wir können nichts ausschließen. Wir finden Flüchtende in allen Behältnissen, unter dem Fahrzeug, auf den Achsen, hinter dem Getriebetunnel. Es gibt nichts, was es nicht gibt."

12.000 Dollar Schleuserlohn

Lukrativ scheint das schmutzige Geschäft mit Migranten nach wie vor zu sein. Die Höhe des Schleuserlohns richtet sich oft nach Route, Gefährlichkeit und Dauer der Reise vom Krisengebiet nach Westeuropa. Im Schnitt zahlt ein Flüchtender seinen Schleusern 12.000 Dollar, so die Bundespolizei.