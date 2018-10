Schleuser-Prozess in Passau: Lkw-Fahrer gibt sich ahnungslos

Im Schleuserprozess am Landgericht Passau hat der Angeklagte heute über seinen Verteidiger mitteilen lassen, dass er bei Fahrtantritt im März nicht wusste, dass sich 45 Menschen im Laderaum seines Lastwagens befinden.

Wusste der Angeklagte nicht, dass er Menschen transportiert?

Er habe zwar mit "irgendwas Illegalem" gerechnet. Dass er Menschen transportiert, habe er erst während der Fahrt erfahren - durch einen Kollegen, der ihm am Telefon sagte, dass die Leute im Laster frieren.

Die 45 Flüchtlinge aus dem Irak, Iran, Syrien und Somalia sollen zwischen 1.000 und 9.000 Euro für die Fahrt von Rumänien nach Deutschland bezahlt haben. Laut Staatsanwaltschaft wurden sie unter lebensgefährlichen Bedingungen eingeschleust.

Es gab demnach keine Sitzplätze, die Paletten waren ungesichert, es gab keine Lüftung, keine Nahrung, die Notdurft musste auf der Ladefläche verrichtet werden. Unter den Flüchtlingen waren auch acht Kinder unter sieben Jahren und mehrere Jugendliche.

Drei Menschen verletzen sich auf der Fahrt

Der Angeklagte stammt aus der Türkei. Den Prozessverlauf verfolgt er mit Hilfe eines Dolmetschers. Der Mann ließ weiter mitteilen, er habe Panik gekriegt und aufs Gas gedrückt. Dadurch seien Holzpaletten auf der Ladefläche umgefallen. Laut Staatsanwaltschaft wurden so mindestens drei Personen verletzt. Eine Person erlitt eine Wunde am Kopf, eine andere war kurzzeitig bewusstlos.

Auch über die Verletzungen will der Angeklagte wieder telefonisch informiert worden sein, wie er mitteilen ließ. Dennoch wollte er nach 20 Stunden Fahrt den Laster nur noch abstellen. Er parkte ihn in einem abgelegenen Waldstück bei Schmidham, im Kreis Passau.

Urteil fällt im November

In einem Verständigungsgespräch einigten sich die Parteien am Donnerstag auf einen Strafrahmen. Er liegt bei einem Geständnis zwischen einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Jahren und sechs Monaten. Das Urteil wird voraussichtlich am 7. November gesprochen.