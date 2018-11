Schleuser: Mehr Bundespolizei im Zugspitzgebiet

Die Bundespolizei hat auf die veränderten Routen der Schleuser reagiert und die Kontrollen im Raum Garmisch-Partenkirchen verstärkt. Wie bereits berichtet, meiden illegale Migranten immer öfter die rund um die Uhr bewachten Grenzübergänge in Passau, Kiefersfelden und Bad Reichenhall. Stattdessen kommt es zu immer mehr Aufgriffen am Grenzübergang Mittenwald. Im Bereich der Bundespolizei Rosenheim machen die illegalen Grenzübertritte im Zugspitzgebiet mehr als die Hälfte aus (80 Personen von 150 aufgegriffenen Personen in den letzten drei Monaten).

Bundespolizei setzt auf mehr mobile Kontrollen

Trotz der erheblichen Zunahme der Schleusungsfälle soll keine stationäre Grenzkontrolle rund um die Uhr in Mittenwald erfolgen. Stattdessen setzt die Bundespolizei auf intensivere mobile Kontrollen. Zusätzlich soll im nächsten Jahr in Garmisch-Partenkirchen ein Bundespolizei-Revier entstehen. Geplant ist es, dass rund 70 Beamte im Werdenfelser Land fest stationiert werden - neben Grenzkontrollen soll auch der Zugverkehr von ihnen kontrolliert werden. Bundespolizeisprecher Rainer Scharf stellt aber klar, dass diese Planungen nichts mit der derzeitigen Lage zu tun hätten, sondern einer schon längerfristigen Umorganisation geschuldet seien.

Heuer wollten über 7.800 Menschen illegal über Österreich einreisen

In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben mehr als 7.800 Personen versucht, illegal über die gesamte deutsch-österreichische Grenze einzureisen. Die Bundespolizei spricht von organisierten Schlepper-Touren, mehrere tausend Euro koste ein Ticket nach Deutschland. Mehr als 400 Schleuser konnten schon in diesem Jahr festgenommen werden. Derzeit werde mit Hochdruck gefahndet, um die Strukturen der Schleuser zu durchleuchten und Hintermänner zu entlarven.