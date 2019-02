Schleuser liefert sich bei Lindau Verfolgungsjagd mit Polizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der iranische Fahrer vier Iraker unerlaubt von Österreich aus über die Grenze gebracht. Einsatzkräften aus Lindau fiel auf der A96 im Bereich Sigmarszell ein vollbesetzter Pkw mit schwedischem Kennzeichen auf. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, raste der Fahrer mit etwa 200 Kilometern pro Stunde davon.

Auto prallte gegen Verkehrsschilder

Die Bundespolizisten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Landespolizei. Die Fahrt endete auf der B16 in einem Kreisverkehr bei Dirlewang. Der Fahrer hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, woraufhin der Pkw mit zwei Verkehrsschildern kollidierte und im Schnee stecken blieb. Etwa 200 Meter weit kamen die Insassen zu Fuß, dann wurden sie festgenommen.

Gegen Fahrer wird ermittelt

Der mutmaßliche Schleuser durchläuft ein Asylverfahren in Österreich und musste dorthin zurückkehren. Gegen den Fahrer wird unter anderem wegen lebensgefährdender Einschleusung von mehreren Menschen ermittelt. Drei der vier Insassen leiteten die Bundespolizisten an die zuständige Aufnahmeeinrichtung weiter. Einen 16-Jährigen übergaben die Beamten an das Jugendamt.