Schleuser in Regensburg vor Gericht

Als Mitglied einer Schleuserbande soll ein gebürtiger Iraker die illegale Einreise von fast 100 Migranten aus Iran, Irak und Syrien nach Deutschland mitorganisiert und dafür fast eine halbe Million Euro kassiert haben. Heute verhandelt das Landgericht Regensburg den Fall.

Schleusungen endeten in der Oberpfalz

Insgesamt acht Transporte soll die Bande in den Jahren 2017 und 2018 organisiert haben. In Mietautos oder auf Lkw-Ladeflächen brachten die Schleuser die Menschen nach Deutschland. Die Reise endete stets in der Oberpfalz. Nahe der Grenzübergänge Waidhaus oder Eslarn wurden die Migranten ausgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte von Bulgarien aus für die Organisation der Transporte auf den Etappen von Serbien und Rumänien nach Deutschland zuständig war. Für jede geschleuste Person soll er eine Prämie von mindestens 4.700 Euro bekommen haben - insgesamt rund 465.000 Euro.

Mutmaßlicher Schleuser bereits zwei Mal verurteilt

Der Mann ist wegen seiner Schleuseraktivitäten bereits zweimal von Gerichten verurteilt worden: einmal in Bulgarien und einmal vom Landgericht Weiden. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof in der Revision allerdings kassiert und in die Oberpfalz zurück überwiesen. Dem BGH zufolge besteht nämlich der Verdacht, dass der Angeklagte zumindest wegen einiger seiner Taten zweimal verurteilt worden ist. Diesen Sachverhalt soll jetzt das Landgericht Regensburg klären.

Das Gericht hat zunächst nur einen Verhandlungstag angesetzt, möglicherweise gibt es heute bereits eine Entscheidung.